Dolorosa derrota do Poio Pescamar ante o Majadahonda a un minuto do final (2-1)

Derrota das que desbasten a vivida polo Poio Pescamar na súa visita ao Rayo Majadahonda, que suma tres puntos en grao sumo valiosos para loitar pola permanencia na máxima categoría do fútbol sala feminino.

Comezou o partido con dominio do cadro local, mentres as conserveiras dubidaban co balón e sobrevivían como podían ás chegadas do rival.

Con todo, aos cinco minutos de xogo chegou o gol para o Poio, que logrou adiantarse por medio de Luci. Iniciou a xogada Julia Dupuy e enviou a Anna Escribano, que cedeu a Luci para que anotase o primeiro do partido.

Avisou posteriormente o Rayo cun remate ao traveseiro de Cels co que puido igualar o choque, que se nivelou en canto a xogo aínda que o resultado seguía sen moverse.

Alcanzada a recta final do primeiro tempo, foron as locais a que mostraron máis ganas de meterse no partido, mentres o Poio contemporizaba co esférico pero sen causar perigo na portería de Lauri. A que si provocou o medo, pero nas filas vermellas, foi Peque, que estrelou o balón á madeira cando se alcanzaban os últimos segundos do primeiro acto.

Revolucionado e coa necesidade de anotar saltou á cancha o cadro local, que igualou o duelo cunha rápida contra que se saldou cun potente disparo da súa pichichi que se aloxou na portería de Caridad.

Interveu, iso si, a gardameta conserveira minutos máis tarde, freando un man a man de Pitu para manter o empate no envite. Conseguiuno tamén Laura, que fixo das súas salvando unha ocasión clarísima de Luci dentro da área previo pase de Ana Rivera.

Cos intentos de Irene, Agostina e Luísa puido o Poio Pescamar anotar o seu segundo gol, mentres Andrea Feijóo facía o propio para o Rayo enviando un disparo á cruceta.

E a cinco do final empezáronse a complicar as cousas para as vermellas, que vían como a dobre amarela a Anna Escribano permitía ás locais dispoñer dunha superiodidad numérica. Pero o Poio mantívose forte e, a dous minutos do final, optou polo xogo de cinco en busca da necesaria vitoria.

Pero tas unha ocasión de Jane que se estrelou no pau, e coa que puido anotar o 1-2 o cadro visitante, o Rayo si anotou e sentenciou cun gol de Chili a pase de Pitu á saída dun saque de banda.

Buscaron as de Manu Cossío nos últimos instantes un empate pero non había acerto na finalización e o partido concluíu nun doloroso 2-1.

Rayo MAJADAHONDA (2): Lauri; Moni, Cels, Peque e Chili (quinteto inicial). Tamén xogaron, Marta, Pitu, Vero, Pitxi e Andrea Feijóo.

POIO PESCAMAR (1): Caridad; Martita, Agostina, Ana Rivera e Dani Sousa (cinco inicial). Tamén xogaron, Jane, Agostina Chiesa, Anna Escribano, Julia Dupuy, Irene e Luísa Mayara.

Goles: 0-1, min. 5 Luci. 1-1, min. 21 Peque. 2-1, min. 39 Chili.

Incidencias: A Granadilla. Colexiados, David Fernández Cárdenas e Sergio Celador Hernández. Amoestaron con dobre amarela a Anna Escribano (36') no Poio Pescamar.