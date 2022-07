Os prezos da campaña de socios do Pontevedra CF, unha incógnita para os afeccionados

Os prezos dos abonos para a nova tempada en Primeira RFEF do Pontevedra CF seguen sendo unha incógnita para os afeccionados.

Aínda que chegaron a un acordo con outros clubs da categoría fixando un prezo uniforme de 15 euros por persoa para os rivais que acudan a ver ao seu equipo nun partido de liga disputado entre eles, a asistencia a Pasarón está no aire.

Iso si, son varios os clubs que pertencen ao grupo do Pontevedra que xa publicaron os prezos dos abonos da súa campaña de socios, tanto de renovacións como de novas altas.

Así, o Córdoba estableceu o prezo das renovacións entre 77 e 170 euros, as novas altas entre 90 e 220, infantil 40 euros e bebé 5 euros.

O Alcorcón, pola súa banda, fixou entre 60 e 150 euros as renovacións e 140 e 220 as novas altas; o Mérida entre 115 e 170 as renovacións e entre 135 e 190 as novas altas; e o Fuenlabrada, entre 90 e 150 as renovacións as renovaiones. Todos eles darán opcións entre infantil, nova, pensionista ou desempregado.

O Ceuta é outro dos equipos que tamén deu a coñecer os prezos dos seus abonos para a nova tempada. Baixo o lema "La renacida. Basada en hechos reales", os prezos oscilan entre 90 e 170 euros os de adulto, 70 e 130 euros os de veterano, 50 e 100 os de mozo e 25 e 60 infantil. Simpatizante custará 35, palco 400 e bebé 10 euros.

As campaña de abonados para a tempada 2022/23 da UD Sanse, "Una ciudad unida por una misma pasión", variará entre 110 e 150 euros as renovacións, entre 120 e 150 euros as altas novas, 70 custarán as de xubilados e persoas con discapacidade, 45 o carné xuvenil, e 30 o infantil e novo.

Os prezos da Balompédica Linense, "Genéticamente Balono", serán de 140 para as renovacións e 170 para as altas novas. Tamén darán opción a penas, non residentes na comarca, parellas e familiares.

O Algeciras, outro dos rivais do Pontevedra na Primeira RFEF, notificou que os prezos das renovacións serán entre 80 e 180 euros, os novos socios entre 100 e 200 e terá prezos especiais para mozos, familias, desempregados ou xubilados.

Baixo o lema de "El Linares es tú" sacou o conxunto andaluz a súa campaña de socios. Os prezos, neste caso, oscilarán entre os 100 e 195 euros os de renovación, 125 e 245 as altas novas e dará as opcións de moza ou infantil.

Para formar parte de Unionistas de Salamanca, os afeccionados poderán facelo desde 25 euros as renovacións infantís e 300 euros a máis cara, que será a renovación de 'Adulto PRO'. Os simpatizantes poderán adquirir os seus abonos por 55 euros, júnior 80, infantil prol 95, mozo 130, junior PRO 160, adulto 180, novo prol 220 e 250 adulto colaborador.