Cinco rivais do Pontevedra, con céspede a estrear

Céspede do Estadio Municipal de Pasarón © Mónica Patxot

O Pontevedra Club de Fútbol di adeus esta tempada aos fatídicos campos de herba artifical que tantas veces se lle atragantaron no pasado. Polo menos faino no que respecta a os partidos de liga debido ás esixencias impostas na Primeira RFEF, xa que no día a día dos adestramentos o campo de Xeve será o centro de operacións durante gran parte da tempada.

Será así pola ausencia dun campo de herba natural para exercitarse de maneira regular e para non castigar en exceso o xa de seu maltreito verde do Estadio Municipal de Pasarón.

"En Pasarón traballaremos os días que creamos oportunos e que nolo permita o tempo. O campo hai que protexelo porque é o que temos", recoñecía o día de inicio da pretempada o adestrador granate, Antonio Fernández.

O estado do céspede é un problema que se arrastra tempada tras tempada nos últimos anos, e que se evidencia sobre todo no inverno coa época de choivas, a pesar dos esforzos no seu coidado por parte do persoal do club granate, pero o importante investimento que requerería un cambio completo (drenaxe incluída) para solucionalo fai que polo momento sexa inviable pensar nelo.

Esta situación contrasta coa que se vai a atopar o Pontevedra na liga cando visite a moitos dos seus rivais, e é que ata cinco deles estrearán céspede natural a próxima tempada.

A obrigatoriedade de contar con superficie natural obrigou a equipos como o Unionistas e a UD San Sebastián de los Reyes a acometer obras para a instalación de céspede nos seus respectivos estadios, o Raíña Sofía salmantino e o Municipal Matapiñonera madrileño. De feito no caso de Unionistas o investimento, cifrado en 300.000 euros, foi custeado cunha campaña de apoio entre os seus seguidores e simpatizantes ao deber asumir o custo o club a pesar de tratarse dunha instalación municipal.

Outro rival que estreará tapete é o AD Mérida, no Estadio Romano José Fouto, neste caso sufragado polas arcas do concello da localidade nun investimento idéntico á dos seus rivais, 300.000 euros, que fai ver en que cantidades deberíase mover o Pontevedra no caso de dar o paso nas súas instalacións.

Aínda sen cambiar está o Estadio Municipal Alfonso Murube de Ceuta, aínda que coa intención de acometer a obra nos próximos días dado que contaba con céspede artificial.

Por último, tamén se vai a proceder a substituír o céspede do Estadio Municipal de Riazor da Coruña, no seu caso asumindo o custo a promotra do festival musical celebrado a pasada fin de semana no campo coruñés. Unha solución que permitirá ao Deportivo renovar as súas instalacións a 'custo cero'.

Ademais falta por confirmar aínda en que estadio xogará os seus encontros o DUX Internacional de Madrid, que se mudará de casa para poder cumprir coas esixencias da Real Federación Española de Fútbol.

A todo isto súmase que outro rival, o Linares, acometeu a renovación da superfificie do seu estadio, Linarejos, no verán de 2021, mentres que os recentemente descendidos Fuenlabrada e Alcorcón estaban sometidos na Liga de Fútbol Profesional a un forte control que obrigaba ao bo estado da superficie de xogo. Durante a tempada o Pontevedra visitará ademais campos como o el Arcángel en Córdoba, o Novo Mirador de Alxeciras, o Nuevo Viveiro de Badaxoz, o Reino de León, A Malata en Ferrol, o Baía Sur de San Fernando, as cidades deportivas do Cerro do Espino (Majadahonda) ou Valdebebas (Real Madrid Castilla) e un Estadio La Balona do Linense en plenas obras de remodelación, completando o grupo un Celta B que podería chegar a recibir aos granates en Balaídos.