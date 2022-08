Iñaki Cañal, da Gimnástica, contribúe ao cuarto posto da remuda española no europeo de Múnich

Iñaki Cañal, atleta da Gimnástica, no 4x400 do europeo de atletismo Múnic 2022 © Real Federación Española de Atletismo Iñaki Cañal, atleta de la Gimnástica, co equipo do 4x400 no europeo de atletismo Múnic 2022 © Real Federación Española de Atletismo

O atletismo español deixou no Campionato de Europa disputado en Múnic un doce sabor de boca. E un dos que contribuíron a esta destacada actuación forma parte da Sociedad Gimnástica. Iñaki Cañal competiu no 4x400 de remudas que bateu o récord nacional pero que non foi suficiente para repetir o bronce de hai catro anos en Berlín.

O cuarteto español formado por Iñaki Cañal, Lucas Búa, Óscar Husillos e Samuel García logrou a mellor marca española de todos os tempos cun rexistro de 3:00.54. Por 11 centésimas bateron a anterior plusmarca que xa levaba o nome de tres deles, todos menos Cañal, que foi o último en unirse ao equipo.

O ximnástico entrou na remuda en substitución de Manuel Guijarro e correu a primeira posta en 45.93, entregando a remuda a Lucas Búa en sétima posición. O toledano completou unha fantástica volta en 44.85 para remontar unha posición e darlle o 'pau' a Óscar Husillos, que realizou unha posta sensacional en 44.71 (a segunda mellor dos oito terceiros relevistas) para subir unha posición. Samuel García puxo o peche á actuación española cun último 400 m en 45.05 que permitiu ao equipo nacional escalar ata a cuarta praza e acabar con récord en 3:00.54.

Gran Bretaña gañou o ouro con 2:59.35, Bélxica a prata con 2:59.49 e Francia o bronce con 2:59.64.