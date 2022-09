Os nervios e a precipitación condenan ao Cisne no seu redebut en Asobal contra Anaitasuna (32-29)

Partido de Liga Asobal entre Anaitasuna e Cisne © Club Cisne Balonmano Partido de Liga Asobal entre Anaitasuna e Cisne © Club Cisne Balonmano Partido de Liga Asobal entre Anaitasuna e Cisne © Óscar Aznar / Liga Asobal Partido de Liga Asobal entre Anaitasuna e Cisne © Óscar Aznar / Liga Asobal

O Club Cisne Balonmán demostrou que é digno de xogar en Asobal a pesar da derrota deste sábado na cancha do Anaitasuna adestrado polo pontevedrés Quique Domínguez. O conxunto branco mostrou unha cara e unha cruz durante os 60 minutos, nos que chegou a estar cunha renda en contra de ata sete goles que conseguiu neutralizar por momentos, iso si, sen chegar nunca a poñerse por diante no marcador. Soubo xestionar a defensa adiantada e os contragolpes para poñer en aprietos aos navarros, salvados nos instantes decisivos polo seu gardameta Juan Bar (32-29).

Con nervios e precipitación comezou o redebut en liga Asobal do Cisne, ao que non lle funcionaban as cousas en ataque e atopábase cun parcial en contra de 6-2 ao comezo do duelo. Só o recentemente chegado Cavalcanti foi capaz de superar a barreira defensiva de Anaitasuna cos únicos dous goles do seu equipo.

E é verdade que o golpe para os brancos puido ser maior nese momento senón fóra por Roney Franzini, que baixo paus freaba o ataque rival e anotaba a portería baleira o 6-3, pero os xogadores de ataque seguiron estrelados, incapaces de atravesar a zaga navarra e obrigaban a Javier Márquez a parar o cronómetro aos 12 minutos de xogo cando o marcador mostraba un doloroso parcial de 9-4.

Seguiu ampliando a renda o Anaitasuna, que se mostraba cada vez máis cómodo e cun xogo fluído imparable para os de Lérez (13-6), que sobrevivían como podían a base de contragolpes e buscando aos extremos para anotar un 0-2 que lle permitía reducir as distancias (13-8).

Moveu ficha en portería o técnico cisneísta, dando entrada Kilian Ramírez, que protagonizou un par de paradas vitais, unha desde os sete metros, para que Anaitasuna non ampliase a súa renda e os brancos seguisen con opcións. De feito, o Cisne reaccionou cando quedaban pouco máis de cinco minutos para alcanzar o descanso aproveitando a superioridade numérica pola exclusión de Ibai Meoki (16-13).

E mesmo puido o cadro pontevedrés poñerse a dous goles do empate, pero foi os de Quique Domínguez souberon facer mellor as cousas para irse ao intermedio cun resultado de 18-14.

Os erros para portería foron a tónica do inicio do segundo acto, onde os locais tardaron case tres minutos en abrir a lata mentres a seca do Cisne rompíaa Carlos Pombo aos case 5 minutos de xogo (20-15).

Produciuse nese momento un intercambio de golpes por parte de ambos os conxuntos, rota polo xogo rápido do Cisne e un sublime Carlos Álvarez que aparecía para poñer en aprietos ao Anaitasuna co 21-19 no partido.

Parou o tempo o Quique Domínguez, pero os seus xogadores non souberon aproveitar o inmediato ataque do que dispuxeron. Erraron no lanzamento, pero no seguinte ataque dos brancos apareceu baixo paus un determinante Juan Bar, que evitaba que o seu rival colocásese a tan só un gol do empate.

Con todo, outro bajón dos visitantes provocado por perdas sen sentido e a precipitación permitiu aos navarros recuperar a súa renda de seis tantos (26-20) e obrigar a Javier Márquez a pedir tempo morto e tratar de reverter a situación dos seus. Non foi así, senón que Anaitasuna volveu golpear anotando o 27-20.

Adiantou o seu defensa o Cisne, aínda con esperanzas de sacar algún beneficio do duelo e demostrou que nunca se rende pelexando cada balón coma se fose o último, só freados por un Juan Bar que seguía aparecendo cando o seu equipo máis o necesitaba (30-27).

E é que puideron os brancos cun bo contragolpe colocarse a dous tantos a falta de dous minutos para a conclusión, pero foi precisamente o gardameta de Anaitasuna o que parou o lanzamento de Mateo Arias para evitar, unha vez máis, a xesta dun Cisne que demostrou do que é capaz e ao que só a precipitación e os nervios de redebutar en Asobal condenárono (32-29).