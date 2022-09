O Mareantes lanza unha rompedora campaña para ampliar a súa base

Cartel da campaña de captación de novos xogadores do Mareantes RCP © Mareantes RCP

O Mareantes está inmerso nunha campaña de captación de novos xogadores. A través das súas redes sociais convidan a todo aquel amante do rugby con idades comprendidas entre os 5 e 18 anos que se anime a probar este deporte.

Desde a entidade pontevedresa fan fincapé en que se trata dunha disciplina integradora na que todo o mundo ten cabida. Con todo, a mensaxe non deixa indiferente a ninguén.

A través dun cartel, o club anuncia que abre as súas portas a todos aqueles aspirantes a deportistas rexeitados por outros clubs por razóns de altura, peso, actitude ou calidade. No Mareantes, comprométense a coidalos, axudalos e convertelos en xogadores tan valorados como válidos.

Con todo, as mensaxes empregadas poden ferir a sensibilidade dalgún. Din, por exemplo: "Dádeme aos vosos gordos que eu os farei os meus fortes" ou "os desesperados críos dos vosos rebosantes bancos serán nenos alegres nos meus campos de xogo constante".

Toda unha declaración de intencións que recolle, de forma agresiva, a esencia dun deporte no que todos e todas teñen cabida. Está por ver agora se o reclamo produce efecto e a familia do Mareantes RCP crece.

Polo de súpeto, o equipo xa ten pechado un partido amigable. Será o 24 de setembro en Monte Porreiro nunha cita de convivencia co CD Arquitectura de Madrid co que organizarán un torneo amigable para as categorías M14 e M16 no que aspiran a reunir a uns 150 amantes do rugby.