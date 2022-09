Poio Pescamar e Marín Futsal inician esta fin de semana a súa campaña máis ambiciosa

Primeiro adestramento do Poio Pescamar 22-23 © Cristina Saiz

O pano dunha nova tempada da máxima categoría nacional do fútbol sala feminino levántase este sábado. E tras el, figuran dous equipos pontevedreses chamados a acaparar unha boa dose de protagonismo. Son o Poio Pescamar e o Marín Futsal, que este verán reforzaron os seus planteis para dar un paso máis nas súas aspiracións.

O Poio Pescamar quere asentarse dunha vez por todas entre os catro mellores equipos da categoría para aspirar ao título, mentres que o Marín Futsal, equipo revelación o pasado curso, deixará de mirar cara abaixo e aspira a establecerse entre os oito mellores equipos da competición.

Pero para logralo eses obxectivos é importante empezar con bo pé. As primeiras en debutar serán as vermellas, que xogarán en casa este sábado ás 18.30 horas contra o Junventut d'Elx, un dos principais candidatos ao descenso este ano. No vestiario vermello están convencidas de que este será o seu ano. O novo adestrador, Luís López-Tulla, inculcou un novo estilo de xogo moito máis ofensivo e protagonista que foi puíndo ao longo de cinco semanas de pretemporada.

E o equipo, reforzado con xogadoras de alto nivel como a mellor á da liga italiana o pasado curso, Marta Peñalver, séntese capacitado para subir un novo chanzo. Pero o primeiro paso será agradar e vencer no debut ligueira #ante a súa propia inchada.

Igual de reforzado, pero con obxectivos máis humildes parte o Marín Futsal. Ramiro Díaz, novo adestrador do cadro da Raña, elevou tamén o nivel de esixencia dun plantel que o pasado curso xa demostrou que tiña vimbias para plantar cara a calquera rival.

As marinenses visitan no último partido da xornada, ás 12 horas do domingo, ao Sala Zaragoza. Será unha boa pedra de toque para o conxunto galego, posto que o Sala Zaragoza aspira tamén a lograr a permanencia sen apuros e quere empezar con bo pé na súa propia cancha.

No vestiario da Raña fan un balance positivo da pretemporada, referendada co triunfo na primeira eliminatoria da Copa Galicia. Desde o club, ven ás xogadoras "con moitas ganas" de empezar a competir e demostrar que poden mellorar aínda máis o rendemento do pasado curso.

Este ano todos os partidos da liga poderán seguirse a través da páxina web da RFEF e da Live Vuvuzela, compañía encargada de producir o sinal televisivo.