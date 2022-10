"Chegar ao final do partido con forzas", obxectivo do Cisne ante Puente Genil

O Club Cisne Balonmán buscará este domingo ante Puente Genil (17:00 horas) a súa cuarta vitoria en liga, pero para iso deberá "chegar ao final do partido con forzas", admite o técnico branco, Javier Márquez.

Os de Pontevedra chegan á cita escasos de efectivos polas lesións de Marko Ojeda, Arboleya, Bruno Vázquez, Iván Calvo ou Gabriel Cavalcanti, que deberá pasar polo quirófano tras romper contra Bada Huesca os ósos do nariz. Ademais, hai que sumar a ausencia de David Chapela, que non poderá viaxar co equipo, e a de Carlos Ocaña, que se está recuperando da súa lesión e será dúbida ata horas antes do partido.

En canto a rival, "Puente Genil é moi bo equipo, empezou frouxo pero en casa mostra bo nivel", explica Márquez, que ten claro que o obxectivo dos seus xogadores é esquecer as baixas e facer un bo final de partido.

E para iso, o Cisne apoiarase en Roney Franzini e Kilian Ramírez, os seus dous gardametas, que están a traballar e xogando a "moi bo nivel" e convertéronse en dous pezas crave e "de garantía" nas vitorias do equipo, cun 31% de eficacia o primeiro e un 25% o segundo, demostrando que cada triunfo depende, no seu maior parte, deles.