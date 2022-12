Antonio Fernández, sobre o 1-3-4-3 que sorprendeu ao Tenerife: "É unha estrutura que me gusta e que nos deu o pase de rolda"

Antonio Fernández, adestrador do Pontevedra durante o encontro de Copa do Rei contra o Tenerife © Cristina Saiz

Riseiro e satisfeito. Así chegou á sala de prensa de Pasarón o adestrador do Pontevedra, Antonio Fernández, tras eliminar ao Tenerife da Copa do Rey. "Fixemos un partido moi completo e dobregamos a un rival de superior categoría. Modificamos a estrutura de ataque e non souberon contrarrestarnos. É para estar contentos", afirmou o técnico, que sorprendeu coa aliñación e coa disposición dos seus xogadores sobre o céspede cun sistema 1-3-4-3 que nunca utilizara ao longo da tempada.

O preparador destacou a superioridade do seu equipo no primeiro tempo e sobre todo o papel ofensivo das súas liña de dianteiros. "Libasse, Álex e Charles fixeron un partido moi completo", declarou.

Sobre esta innovadora proposta, que xa utilizara Antonio Fernández nos seus anteriores equipos, explicou o técnico que "é unha estrutura que me gusta utilizar e que nos deu o pase á seguinte rolda". Non o plantexou antes porque "moitas veces estivemos condicionados por non dispoñer de tres centrais, aínda que en Madrid, contra o Castilla, tentámolo con Román como terceiro central".

Tamén aproveitou a súa intervención para despexar a sombra de formulación defensiva que pesa sobre este tipo de debuxos tácticos. "A xente en Pasarón pode crer que por xogar así vas ser moito máis defensivo e demostramos que non. Somos un equipo súper ofensivo cun sostén importante no bloque central e coa sorpresa tanto por dentro como por fóra dos nosos xogadores", argumenta.

A clave do éxito estivo para Antonio Fernández en que "levamos o balón con moita claridade fóra, atraïamos ao Tenerife cos tres centrais, xogabamos o pase interior e aparecían os laterais avanzados sós".

Con todo, derrotar a un equipo de superior categoría non levará ao inquilino do banco granate a adoptar este esquema como habitual. "Poder dispoñer de diferentes estruturas tanto de ataque como de defensa para que os rivais véxanse sorprendidos é unha riqueza que temos", sostén.

Pero á marxe do traballo colectivo, o encontro de Copa tivo unha figura clara: Libasse Gueye. O extremo senegalés viviu unha noite máxica despois dun inicio de liga irregular no que non puido demostrar a súa calidade polos seus problemas de adaptación. "Libasse é un rapaz que necesita aclimatación e confianza. No seu primeiro partido como titular demostrou que ten nivel e os dous goles son dous moi bos goles que nos dan ese pase á seguinte rolda", encomiou o técnico granate.

Con todo, o agasallo do Nadal pode ser un paquete envelenado. "Metémosnos nun problema grande porque imos ter que xogar o 3 ou o 4 de xaneiro e temos unha final co Badaxoz o día 7. O partido máis importante ten que ser o Badaxoz", puntualiza Antonio Fernández dando prioridade á liga sobre a Copa.

Aínda así, non quere romper a ilusión. "Que nos toque o gordo mañá (por hoxe) e tamén no sorteo, que serían o Real Madrid ou o Barça. Estamos ilusionados por pasar na Copa e polo ambiente que vimos en Pasarón", acabou recoñecendo Fernández Rivadulla.

Ademais de permitir avanzar no torneo do KO, a vitoria fronte ao Tenerife supón un subidón anímico para todo o equipo. Principalmente porque se logrou a vitoria repartindo minutos entre os xogadores menos utilizados, que reclamaron o seu sitio no once titular. "Deron un paso adiante. Non tiñan a continuidade necesaria e a verdade que deron moi bo nivel e iso é bo. Que asuman ese rol de protgonismo é moi importante para nós", agradeceu o preparador.

O outro aspecto positivo é que "conseguimos por primeira vez na tempada dúas vitorias seguidas e iso tennos que dar a confianza de que este equipo pode facer moi ben as cousas e conseguir a permanencia con solvencia". O cansazo acumulado por xogar o domingo, mentres que o Tenerife xogara o venres, e o accidentado da viaxe, cun voo que non aterrou en Vigo ata ben entrada a madrugada do luns, conceden aínda un maior mérito ao triunfo. "Por iso ten moito mérito o partido que fixemos neste campo pesado como estaba. Eu estou a morte cos xogadores porque o merecían. E conseguiron pasar unha eliminatoria con todos os condicionantes que tiñamos", destacou Antonio.

O plantel granate atópase xa de vacacións, pero o descanso será máis curto do previsto inicialmente. "Vai ser un parón máis curto do normal. Obríganos a volver antes para preprar o partido de Copa, pero o parón é necesario, os xogadores necesitan desconectar", recoñece o adestrador, que espera recuperar para o novo ano aos lesionados Borja Domínguez, Diego Seoane, Ángel Bastos, Alberto Rubio, Mario Ortiz e Miguel Román.

"Volveremos sobre o día 29 pola mañá para adestrar. Se xogamos o día 4, adestrarase a fin de semana. O 31 adéstrase e o 1 descánsase. Logo a preparar o que vén despois, que é importante e veremos se podemos sacar a cabeza e estar nunha zona máis cómoda", comentaba o adestrador na previa do encontro contra o Tenerife, no que xa tiña a mente posta nos tes decisivos luegos cos que se inicia o 2022: Badaxoz, Unionistas e Linense.

"A categoría está a ser de moito máis nivel do que se pensaba. Pero partindo desa base, o equipo competiu en todos os encontros. A categoría decídese nos pequenos detalles e no acerto nas áreas. Se concedes pouco e materializas, estarás arriba. Nós estamos a sufrir máis do que estamos a merecer. O Pontevedra fixo bos partidos, mereceu máis e non se levou máis puntuación", comentou Antonio Fernández sobre o primeiro tramo da tempada.