O Mallorca será o rival de Primeira División do Pontevedra na nova rolda da Copa do Rey

O sorteo de dezaseisavos de final da Copa do Rei deparou un enfrontamento entre Pontevedra CF e RCD Mallorca. A cita resolverase en Pasarón a partido único nunha data aínda por determinar entre o 3 e o 5 de xaneiro.

Puido tocarlle o gordo ao Pontevedra, cuxa bóla estaba no bombo dos oito equipos de Primeira Federación clasificados para esta rolda do torneo do KO. Xunto con outros dous clubs procedentes de Segunda Federación, o azar non quixo que os granates se enfrontasen a algún dos catro equipos que disputan a Supercopa de España (Real Madrid, FC Barcelona, Real Betis e Valencia CF) e que se incorporan nesta rolda á competición copeira.

Cos catro equipos máis atractivos fóra de sorteo, a do Pontevedra foi a terceira bóla en saír. O futbolista do Logroñés Jaime Sierra foi a man inocente elixida pola RFEF para repartir sorte entre os equipos de Primeira Federación. Seguían no bombo equipos atractivos como o Atlético de Madrid, o Vilarreal ou o Celta. Pero a fortuna quixo que o emparellamento fose con outro equipo insular.

O encontro de Copa do Rei obrigará ao equipo granate a reducir as súas vacacións de Nadal. Aínda que o cruzamento contra un equipo de Primeira é moi atractivo para xogadores e afeccionados, no vestiario granate non quitan o foco do realmente importante, a liga e o enfrontamento contra un rival directo pola permanencia como o Badaxoz fixado para o día 7 de xaneiro.

"Tiñamos a ilusión de que nos tocase un rival como o Madrid ou o Barça, o Mallorca é un equipo de Primeira División, vai ser un rival dificil, pero temos que tentar preparar o partido ben e crearlle os suficientes problemas como para pasar a eliminatoria", valorou o adestrador do Pontevedra, Antonio Fernández, instantes despois do sorteo.

"Temos que ter claro que isto é un premio e que vai haber un gran ambiente en Pasarón, pero non podemos perder de vista a liga e o partido contra o Badaxoz, que é o que verdadeiramente nos preocupa e vai condicionar un pouquiño", puntualizou o técnico.