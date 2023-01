O Arxil comeza a segunda volta con vitoria en Almería (55-64)

Partido entre Almería e Arxil © CB Almería

O Club Baloncesto Arxil comezou a segunda volta da Liga Feminina 2 da mellor forma: gañando a domicilio a todo un Costa de Almería, segundo clasificado, e poñendo fin á súa serie de tres derrotas consecutivas fóra de Pontevedra.

Iniciou o conxunto verde o encontro asinando un primeiro parcial de 0-7 con Forster e Moreira, pero enseguida o conxunto local deu a volta ao luminoso para acabar o cuarto cunha lixeira vantaxe 12-10.

E así se foron desenvolvendo os seguintes 10 minutos, con completa igualdade que deixaba todo por decidir tras o descanso (27-27).

Despois do paso polos vestiarios o Arxil mantívose férreo en tarefas defensivas truncando os intentos dun Almería que quería tomar o dianteira pero que era incapaz. De feito, as almerienses endosaron un parcial de 6-0 que as verdes lle devolveron para irse por diante ao último cuarto (45-46).

Ningún equipo quería baixarse do carro e o triunfo podía irse a calquera lado, pero só quen competise mellor levaríallo.

E foron precisamente as pupilas de Mayte Méndez as que se aferraron a ese mínimo colchón para finalmente sentenciar cunha Bernardeco sublime (17 puntos) e cos dous últimos tiros libres de María Lago que lles deron a vitoria por 55-64.

Consulta as estatísticas do partido nesta ligazón