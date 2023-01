O TM Monte Porreiro pecha a primeira volta en metade de táboa tras unha cómoda vitoria sobre o Alzira

A primeira volta da Superdivisión masculina de tenis de mesa pechouse a pasada fin de semana co partido que enfrontou ao TM Monte Porreiro co Hortitec Alzira, que se saldou cun claro triunfo por 4 a 1 do equipo pontevedrés.

Con este triunfo, o Visit Pontevedra pecha o primeiro tramo de competición nunha cómoda oitava posición, con oito puntos e unha vantaxe de tres puntos sobre o descenso. Os pontevedreses sumaron tres vitorias e dous empates, mentres que acumulan seis derrotas.

No duelo da fin de semana, un partido directo pola disputa da oitava praza da táboa, a balanza decantouse moi pronto ao lado local. Martín Bentancor, Miguel Ángel Vilchez e Nicolás Galvano gañaron os tres primeiros enfrontamentos para encarrilar a vitoria.

Logo recortou distancias para os visitantes Santiago Lorenzo. Con todo, Bentancor certificou o triunfo cunha vitoria final sobre Jose Carlos Guillot.