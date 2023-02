Gonzalo Bueno, optimista coa permanencia: "Está todo moi parello, os números dan perfectamente"

Presentación de Gonzalo Bueno como novo xogador do Pontevedra © PontevedraViva Presentación de Gonzalo Bueno como novo xogador do Pontevedra © PontevedraViva

O Pontevedra presentou este luns ao seu novo xogador, o atacante uruguaio Gonzalo Bueno. Aos seus 30 anos de idade e cunha longa traxectoria en ligas suramericanas de Arxentina e Uruguai, o extremo afronta un novo reto no vello continente, onde xa disputou a liga rusa e a liga portuguesa.

"Veño con moita ilusión, o meu posto natural é de extremo esquerdo, pero podo xogar por toda a fronte de ataque", definiuse no seu acto de presentación, que tivo lugar despois da súa primeira sesión de adestramento cos seus novos compañeiros.

Consciente da praga de lesións que arrasa ao equipo e da necesidade de seguir sumando puntos de tres en tres, Bueno confía en empezar a render sobre o terreo de xogo no menor tempo posible. "Tratarei de sumar ao grupo rápido, adaptarme á maneira de xogar e axudar ao equipo cando me toque. Non haberá problemas para adaptarme rápido", asegura.

Con todo, a falta de ritmo competitivo fará que as súas entradas no once sexa de forma paulatina. "Prepareime fisicamente estes meses, competín ata novembro e logo prepareime con outro grupo de xogadores libres de Uruguai para chegar en forma. Fáltame ritmo de partidos, pero iso é o máis fácil de agarrar", sostén o extremo, quen confesa que é "lindo volver a Europa" para afrontar un "lindo desafío en España, que é un fútbol que se ve moito en uruguay".

Recoñece o charrúa que as negociacións se resolveron de forma rápida e que foi un xogador actual do club o que facilitou os contactos entre ambas as partes. "Todo o que rodea ao club é moi lindo e foi unha decisión bastante rápida, a proposta foi moi boa", confesou o atacante.

Gonzalo Bueno coñece que o obxectivo do club é a permanencia e está convencido de lograla. "Está todo moi parello na táboa. Sempre que haxa chance un vai deixar todo na cancha para que o equipo póidase salvar. Vi bo ambiente no vestiario, estamos todos tirando para o mesmo lado. O obxectivo é manter a categoría e os numeros dan perfectamente", asegura.

Aínda que a de Pasarón será a súa primeira experiencia en España, non é a primeira vez que Bueno firma por un equipo español. "Contratáronme no Almería, pero despois da pretemporada houbo un cambio de dono do club e a xente que veu trouxo 15 xogadores novos. Non foi un tema deportivo, tivemos que dar un paso a costado e sen chegar a debutar no equipo. Estiven adestrado un mes e pico con eles", lembra o uruguaio o seu paso figaz paso polos Xogos do Mediterráneo no verán do 2019.

Sobre o seu novo xogador, Toni Otero detallou que se trata de "un mozo con experiencia que vén xogar nas tres posiciones de arriba. Espero que achegue traballo,ilusión e que mellore o que temos, tanto aos rapaces que están a aparecer como á xente do plantel".