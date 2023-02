Un concerto de Tanxugueiras para iniciar a conta atrás para Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon

A Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon xa sente en Pontevedra, e é que o vindeiro venres 3 de marzo faltarán exactamente 200 días para que dea comezo o evento. Por ese motivo, o Concello ten preparada unha gran festa para que todos os pontevedreses participen e involúcrense nesta celebración.

"Na páxina web do Concello haberá un contador que irá descontando os días deste evento deportivo, que vai ser ou máis importante nunca feito en Pontevedra, en Galicia en 2023 e probablemente tamén non Estado", explicou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

"Queremos visibilizalo desde xa porque queremos a máxima implicación da cidadanía de Pontevedra con este evento, que agardamos e estamos seguros de que vai ter moitísimo retorno para a cidade de Pontevedra", defendeu Lores.

Neste sentido, a Praza do Concello albergará o izado da bandeira da Gran Final das Series Mundiais nun acto que comezará ás 19:00 horas e estará presentado por Rodrigo Vázquez ('El Cazador' e Premio Mestre Mateo ao mellor comunicador en lingua galega) e haberá unha performance de Pablo Méndez.

Posteriormente, ás 19:30 haberá un acto institucional no que participarán Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e Concello porque "este evento vai beneficiar a todos os galegos, principalmente os da provincia de Pontevedra e nas Rías Baixas".

Como non, tamén participarán Susana Rodríguez Gacio, actual campioa do Mundo e de Europa en tríatlon adaptado; a nova promesa Natalia Castro Santos que participou na Copa do Mundo de 2022 e quedou entre as 20 primeiras; Pablo Dapena, campión do Mundo de longa distancia; e Mónica Flores Ferreiro, xuíza internacional de primeiro nivel e que estár en representación dos xuíces da proba. Segundo explicou Lores, non estarán nin Gómez Noya nin Antonio Serrat.

O prato forte e colofón á xornada poñerao o concerto das Tanxugueiras, "o agasallo para os pontevedreses", a partir das 20:00 horas e que sen dúbida poñerá o foco dos galegos neste gran evento deportivo.

Desde o goberno local esperan que haxa un retorno económico "inmediato" e calculan que asistirán máis de 4.000 deportistas acompañados de adestradores, técnicos e familiares ademais de afeccionados a este deporte, polo que, ademais de que sexa un evento deportivo sexa "unha experiencia vital que recorden sempre".

Neste sentido, "imos elaborar paquetes turísticos para prolongar esa estancia", explicou o alcalde, coa opción de facer o Camiño de Santiago en tres etapas (Pontevedra-Caldas de Reis-Padrón-Santiago de Compostela), excursións ás Illas Atlánticas, paquetes para facer a Ruta dos Viños das Rías Baixas ou coñecer a arte Rupestre de Campo Lameiro.

"Isto vai ser unha promoción excepcional da cidade, non hai cartos que poidan pagar a promoción" xa que, tal e como adiantou o rexedor, a Gran Final será emitida en directo a través de Radio Televisión Española e, ademais, os máis de 150 países que terán participantes na proba "retransmitirán imaxes de Pontevedra".

A organización desta competición asegurou tamén que a Boa Vila está preparada para este tipo de probas porque "Pontevedra é o modelo ideal para a celebración de probas deportivas que usan toda a cidade. Toda a cidade vive esta proba, temos a cidade preparada".

É por iso que desde o Concello ten previstas reunións cos hostaleiros para que, na medida do posible, "se adapten ás costumes, horarios e fagan as cartas en outros idiomas" para facilitar a estancia dos participantes e afeccionados; tamén haberá actividades paralelas á proba deportiva e instalarán unhas carpas en Montero Ríos con material deportivo e información para coñecer máis o tríatlon.