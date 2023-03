Multas de 4.000 euros a tres persoas pola liorta do partido entre Pontevedra e Cultural e ao seareiro leonés que fixo o saúdo nazi en Pasarón

Pelexa multitudinaria na Rúa Cousiño © Twitter

A Comisión Permanente da Comisión Estatal contra a Violencia, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerancia no Deporte reuniuse este martes en Madrid para abordar diversos sucesos relacionados con competicións futbolísticas. Dúas delas están relacionadas co encontro disputado o pasado 11 de febreiro en Pasarón entre o Pontevedra e a Cultural Leonesa.

Horas antes do encontro, nas rúas do centro histórico da cidade produciuse "unha liorta entre radicais", recolle o comunicado de Antiviolencia. Como consecuencia desta disputa, Antiviolencia propuxo unha sanción de 4.000 euros e a prohibición de acceso a recintos deportivos a tres dos individuos que participaron na pelexa. O texto non especifica se se tratan de afeccionados do equipo leonés.

Así mesmo, o organismo suxire a mesma sanción para o individuo identificado no interior do estadio de Pasarón realizando "en repetidas ocasións o denominado saúdo nazi" e proferindo cánticos fascistas e de apoloxía do nazismo. Para esta persoa, membro do colectivo de afeccionados do Cultural Orgullo Cazurro, propoñen outros 4.000 euros de multa e un ano de prohibición de acceso a recintos deportivos.

Como consecuencia destes sucesos, tanto o Concello de Pontevedra como a Cultural Leonesa mostraron a súa repulsa contra este tipo de condutas. Así mesmo, o conxunto leonés apartou á devandita pena do estadio, mentres que desde o Pontevedra aínda non se pronunciaron.