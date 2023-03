Presión alta e reforzo da confianza, primeiros acenos de identidade do Pontevedra de Señor

Juan Señor dirixe un adestramento do Pontevedra na Xunqueira © PontevedraViva

Un día despois da súa toma de contacto, Juan Señor xa está metido de cheo no día a día do Pontevedra. Co mono de traballo posto, o histórico futbolista da Selección dirixiu este mércores ao primeiro equipo granate nunha sesión matinal, está outra prevista pola tarde, na que tratou de motivar e reforzar a confianza do colectivo a través de mensaxes de ánimo e exercicios de finalización sen oposición.

Pasadas as 10.30 horas deste mércores desembarcou o equipo granate no seu lugar habitual de adestramento. Vestido coa equipación de adestramentos da entidade granate e unhas zapatillas deportivas brancas, Juan Señor correteaba polo campo conducindo un balón recordando os seus tempos de xefe de máquinas do Zaragoza mentres o preparador físico dirixía o quecemento do grupo.

Dani Vilas segue sendo o encargado da preparación física do equipo, Álex Salgado parece que será a súa man dereita e Moncho mantense á fronte do adestramento específico dos porteiros. Un corpo técnico que perdeu unha peza desde a marcha de Otero e do seu axudante Joni. Con todo, non é descartable que o equipo de traballo de Señor increméntese nas próximas horas.

Entre charlas cos seus axudantes e algunha mensaxe de ánimo aos futbolistas, aos poucos Señor foi tomando a voz cantante da sesión. Dividido o bloque en dous grupos, o heroe da goleada de España a Malta explicou primeiro a un once e logo ao outro cal é a súa idea de xogo nun exercicio de posicionamento e presión adiantada.

Después chegou a hora de aumentar a intensidade do traballo cunha tarefa de finalización sen oposición. Un exercicio básico para que o futbolista recupere a confianza para a meta contraria. E foi aquí cando Señor viuse na súa salsa. "Isto ídelo a sacar adiante", "como a movedes" ou "sodes moi bos" eran algúns das mensaxes que gritaba o técnico aos seus mentres os perseguía polo centro do campo tratando de exercer como o único xogador rival

Tampouco se cansou de repetir Señor a súa total dispoñibilidade con todo o plantel, a cuxos integrantes lles dixo en máis dunha ocasión que estará disposto a atendelos sobre calquera asunto a cualquir hora do día. Toda unha mostra de implicación, que será a base dun equipo que se nega a tirar a toalla. Agora só queda demostralo no campo.