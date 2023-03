O Teucro sentencia o Carballal no primeiro tempo (33-25)

Partido entre Teucro e Carballal no Municipal © Dani Paredes / SD Teucro Partido entre Teucro e Carballal no Municipal © Dani Paredes / SD Teucro Partido entre Teucro e Carballal no Municipal © Dani Paredes / SD Teucro

Cun bo partido en todas as facetas de xogo, a Sociedad Deportiva Teucro reencontrouse coa vitoria esta tempada, superando con contundencia ao Carballal de Vigo, que tivo os seus momentos na segunda metade pero foi incapaz de obrar a remontada.

As imprecisións en ataque por parte do Carballal, sumadas á efectividade de Rhuan Marchette (3 goles) e Caue Herrera no lanzamento, permitiron ao Teucro comezar o encontro cun primeiro parcial de 4-1. Pechou a defensa o cadro vigués e reduciu distancias para colocarse a tan só un gol do empate, pero alcanzado o ecuador do primeiro acto, os de Irene Vilaboa conseguiron outro impulso que obrigou ao técnico local a parar o cronómetro (10-6).

Con dous goles seguidos de Iago Costas deu réplica para que o Carballal metésese de novo no encontro, pero nos últimos 5 minutos o Teucro foi unha auténtica apisoadora e, apoiado no seu defensa e nas paradas do seu gardameta, puxo terra polo medio para enviar o partido ao descanso nun avultado 17-11.

Pero en tan só os primeiros 8 minutos do segundo tempo, o conxunto vigués complicou as cousas aos azuis, impotentes en tarefas ofensivas anotando tan só 3 goles fronte aos 7 do Carballal (20-18) e obrigando a Irene Vilaboa a parar o cronómetro para apertar as porcas aos seus xogadores.

Un parcial de 2-0 con goles de Cerviño e Marchette premitieron aos pontevedreses dar réplica e recuperar o colchón de catro tantos, parou o tempo o Carballal, pechou ben a pivote para obrigar o lanzamento exterior, e deu coa tecla para frear os intentos do Teucro de ampliar a súa vantaxe (24-22).

Quedaban 10 minutos de xogo e a defensa viguesa volveu ser o mesmo coladero que no primeiro tempo e entre Brais Cerviño, Blond, Caue, Marchette e Sío sentenciaron, nun visto e non visto, a un Carballal que a pesar dos intentos de remontar, desfaleceu nos instantes decisivos (33-25).

