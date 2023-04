Sen nove para visitar o Alcorcón

Charles e Rufo, no partido entre Pontevedra e Compostela da tempada 20-21 © Cristina Saiz Partido entre Pontevedra CF e Cultural Leonesa en Pasarón © David Rodiño

Charles ou Rufo. Era o eterno debate ao que se tiveron que enfrontar nas últimas tempadas tanto Anxo Rodríguez como Antonio Fernández. Se xogar con dous noves ou cun e a cal elixir. Desterrado xa ese debate, Juan Señor non poderá contar con ningún para a visita do domingo ao líder.

O ariete brasileiro viu contra o Córdoba a súa quinta amarela e deberá cumprir un partido de sanción, mentres que Rufo arrastra desde hai semanas unhas doenzas musculares que lle impiden adestrar xunto ao resto dos seus compañeiros. Este mércores o dianteiro madrileño só pisou o céspede para trotar sen balón e, aínda que aínda se descoñece o alcance exacto da lesión, a súa presenta en Santo Domingo parece máis que descartada.

Yelko Pino e Samu Araújo, que están na fase final da súa recuperación, son as outras dúas dúbidas coas que preparará o técnico o partido contra o Alcorcón. Gonzalo Bo e Libasse Gueye están xa plenamente integrados na dinámica de grupo e a súa presenza no campo só depende da elección do adestrador.

Coas baixas de ambos os arietes, ábrese un amplo abanico de posibilidades para ocupar a demarcación de dianteiro centro. Brais Abelenda e Jon Bakero son as opcións máis naturais.

Co trivote presentado o pasado domingo en Pasarón fronte ao Córdoba, o atacante coruñés foi desterrado á banda dereita, na que non é tan determinante como cando xoga de mediapunta. Por iso, pode volver a parcelas centrais para ser a referencia ofensiva, o que permitiría a Alberto Rubio recuperar o seu posto no once titular.

Tampouco é desatinada a inclusión de Jon Bakero. A pesar da súa escasa achega anotadora, o dianteiro era a opción favorita do antigo adestrador Toni Otero e con Juan Señor nos mandos está a demostrar, no campo de adestramento, que ten olfacto goleador, aínda que non adoita actuar como dianteiro puro.

Tirar de canteira e volver ver a Víctor Casais no once como nove titular é a posibilidade máis remota, pero o prometedor dianteiro canta cun poderoso argumento: xa sabe o que é marcar en Primeira Federación.

O balón está no tellado de Juan Señor, que deberá idear unha fórmula para saír á batalla de Santo Domingo coa lanza afiada.