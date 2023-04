Viktor Nikolov, terceiro porteiro do Pontevedra, lesionado durante un adestramento

Baixa no vestiario do Pontevedra Cf. O gardameta búlgaro Viktor Nikolov, de 21 anos e actualmente terceiro porteiro do club granate, sufriu unha lesión por unha caída durante o adestramento.

Os servizos médicos do club informaron a última tarde este mércores que o gardameta sufriu unha caída durante o adestramento do pasado luns, 3 de abril, producíndose unha lesión no dedo V da man esquerda.

Tal e como consta no parte médico facilitado polo equipo, o porteiro presenta unha luxación interfalángica proximal cun arrancamento óseo en zona anterior proximal de segunda falanxe.

Os servizos médicos realizáronlle a Viktor Nikolov unha redución no campo e, tras un control radiográfico, procedeuse á inmobilización do dedo afectado.

O club non informa do tempo previsto para a recuperación da lesión.