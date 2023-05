Kilian Ramírez únese a Carlos Álvarez e pon rumbo ao Ademar

Catro xornadas restan para a conclusión da Liga Asobal, pero os equipos empezan xa a moverse para planificar a próxima tempada.

Nese sentido o Ademar de León volveu a poñer os seus ollos en Pontevedra e no Club Cisne.

Ademais do extremo pontevedrés Carlos Álvarez, que proseguirá a súa prometedora carreira en León, outro compañeiro no actual persoal cisneísta comprometeuse co club leonés.

Trátase do gardameta canario Kilian Ramírez, poñendo así fin a dous anos en Pontevedra, cidade á que chegou primeiro para militar no Teucro en División de Honra Prata pasando no verán ao Cisne co reto de xogar na máxima categoría.

A pesar da complicada situación en liga Kilian foi ata a data uno dos xogadores destacados da tempada no equipo adestrado por Javier Márquez, o que lle valeu para dar o salto ao Ademar cun contrato que, todo apunta, será de dúas tempadas de duración.

O porteiro seguirá defendendo a meta do Cisne ata final de curso coa misión de seguir pelexando, mentres as matemáticas permítano, por unha permanencia xa case imposible.