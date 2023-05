Presentada a oitava edición da Pontevedra 4 Picos de BTT

Presentación da Pontevedra 4 Picos 2023 © Juan Manuel García

Vai ser só a súa oitava edición, pero é xa todo un clásico e evento de referencia na programación deportiva local.

A Pontevedra 4 Picos Desafío Rías Baixas presentou este venres unha nova edición da súa proba BTT, que percorre os arredores da Boa Vila ascendendo ao Monte Xaxán, A Fracha, O Castrove e O Acibal.

"Subidas, baixadas, pistas, singletracks, carreiros… fan destes 4 Picos unha proba incrible", sinalan os seus organizadores.

Nesta ocasión a popular proba ciclista, non competitiva, terá lugar o vindeiro sábado 13 de maio, pero antes realizouse un pequeno avance do que se espera dela na presentación oficial levada a cabo no Concello de Pontevedra.

Os ciclistas participantes afrontarán unha ruta de aproximadamente 132 quilómetros na súa opción longa e 2.800 metros de desnivel acumulado positivo, coas catro subidas, e outra opción máis curta de 66 quilómetros e un desnivel de 1.600 metros.