Adeus á fase de ascenso para o Arosa no asalto definitivo ante o Villalbés (1-2)

O Arosa quedou sen premio na fase polo ascenso a Segunda RFEF tras caer contra o Villalbés por 1-2 na Lomba. Tras un primeiro combate que finalizou en táboas entre ambos os equipos, os de Luisito foron incapaces de superar aos de Vilalba, que se fixeron co último encontro da eliminatoria autonómica para seguir con vida e acceder á fase nacional.

Púxose pronto a eliminatoria de fronte para o cadro visitante cun gol cando non se alcanzou o minuto tres de xogo. Un centro desde a dereita e o mal despexe de Brais Pedreira enganchouno Pablo Rey de volea para enchufar o balón no fondo da rede.

Urxía unha reacción por parte do Arosa, tentando buscar o empate que o volvese a meter no partido pero incapaz de superar as liñas dun Villalbés moi ordenado e cómodo tras o 0-1.

E alcanzado o minuto 16 chegou o segundo para os de Vilalba, pero o gol de Álex Pérez anulouno o colexiado por fóra de xogo. Tamén aos de Luisito invalidáronlles o tanto do empate sobre a bucina. Balón parado que botou Brais Pedreira e centro cara a Sylla, que cabeceou á rede desde posición antirreglamentaria.

Co 0-1 comezou a segunda metade e esta vez tocoulle sufrir ao Racing Villalbés, asediado de forma permanente polo Arosa, que incorporaba a Cotilla e Brais nos extremos para xerar superioridade polas bandas.

Foi precisamente Pedreira o que tivo a mellor ocasión alcanzados os cinco minutos. Centrou Julio Rey, Brais entrou libre de marca, pero o seu cabezazo foise moi centrado e cunha boa parada desviou Santomé.

Multiplicábanse os ataques dos da Lomba, demostrando un poderío físico que obrigaba ao Villalbés replegarse e defender o resultado. Moveu ficha o técnico visitante, pero de tranto insistir chegou o merecido empate. Córner moi pechado, remate de Pacheco que parou Santomé cunha espectacular estirada, o balón caeu en pés do 4 e esta vez non fallou para enchufar o 1-1. Corría o minuto 60.

Responderon o momento os visitantes cunha clarísima ocasión do recentemente ingresado José Varela que se foi alta, e fixo o propio Iñaki para o Arosa cun centro envelenado que desviou Santomé a córner.

Con todo, o cansazo empezouse a notar nas pernas dos xogadores arlequinados e iso aproveitouno o Villalbés para inclinar de novo a balanza ao seu favor. Roubo a Cotilla no medio campo, que foi incapaz de seguir a xogada, rotura por detrás da defensa de José Varela, que se plantou diante de Manu Táboas para esta vez non fallar.

Sentou como un xerro de auga fría no Arosa este segundo gol pero non deixou de insistir en busca doutro novo empate que enviase o partido á prórroga. E sobre a bucina apareceu Santomé, o heroe do partido, para facer unha maxistral estirada e desviar o remate de Sylla de cabeza que supoñía o 2-2. Pitou o colexiado o final e será o Villalbés o que acceda á seguinte rolda da fase polo ascenso a Segunda RFEF.