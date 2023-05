Ex compañeiros de Charles e veteranos do Celta mediranse nun partido homenaxe ao dianteiro brasileiro

A carreira deportiva do máximo goleador histórico do Pontevedra Club de Fútbol, Charles Dias, chega ao seu fin. O encontro da última xornada de liga entre Pontevedra e Deportivo en Pasarón, no que se espera unha maior presenza de afeccionados visitantes que locais, será o punto e final a unha notable carreira profesional que levou o brasileiro a despuntar non só sobre o céspede de Pasarón, senón tamén en campos da Primeira División.

Para renderlle homenaxe, ademais do tributo realizado na bancada no choque fronte a Unionistas, o Pontevedra confirmou que se celebrará un partido amigable o vindeiro mércores 31 de maio no Estadio Municipal de Pasarón, nunha cita que poñerá o broche á tempada granate.

Será un choque entre ex-compañeiros de Charles e a agrupación de antigos xogadores do Real Club Celta, outro dos clubs nos que militou o dianteiro.

O partido, fixado para as 19.30 horas, terá entrada de balde para o público na bancada de Tribuna.

Será a última oportunidade de ver vestido de curto a un dos grandes nomes da historia do Pontevedra Club de Fútbol.