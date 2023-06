O Náutico de Cobres, gañador en Vilagarcía da segunda regata da liga Galega de Kaiak de Mar

O Club Náutico de Cobres foi o mellor dos 21 equipos que participaron este sábado na segunda regata da Liga Galega de Kaiak de Mar disputada na Praia de Compostela en Vilagarcía de Arousa.

O equipo de Vilaboa acumulou un total de 1784 puntos, seguido moi de preto do Kaiak Vigo, con 1760 puntos. A terceira praza do podio completouna o Piragüismo Illa de Arousa, con 797 puntos.

Na categoría senior a vitoria foi para Breogán Monteagudo (Naval de Pontevedra) en K1 Sprinter, en segunda posición cruzou a meta Nicolás Parada (Piragüismo Illa de Arousa) e terceiro chegou Juan Oubiña (Marítimo de Combarro).

Na carreira feminina, Carmela Menduiña (Ría de Aldán) logrou a medalla de ouro, a prata foi para Iria Rivas (Náutico Cobres) e o bronce para Antía Vázquez (Piragüismo Vilagarcía).

Finalmente, en en o K2 senior esprínter masculina foi para a parella do Piragüismo Cambados de Fernando Estévez e Miguel Pérez. Acompañáronlle no podio Genaro Divos xunto a Antón Dourado do Piragüismo Illa de Arousa e a embarcación formada por Abel Fernández e Alex Sanromán dos Náutico Cobres.