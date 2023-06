A España de Andrea Mirón plántase na final de fútbol praia dos Xogos Europeos

Andrea Mirón (cuarta na fila superior) coa Selección Española de fútbol praia no Xogos Europeos 2023 © RFEF

Sufrida vitoria da Selección Española de fútbol praia fronte ao combinado polaco para facerse co billete á final e loitar este sábado polo ouro nos Xogos Europeos.

As españolas adiantáronse no primeiro período, pero viron como as polacas remontaban nun só minuto no segundo. Con todo, supueron repoñerse e no tramo final desa mesma parte recuperaron a vantaxe. No terceiro e definitivo período resistiron os ataques polacos para amarrar o triunfo.

Na final esperaba xa Ucraína, que superou a Portugal na outra semifinal. Ao equipo ucraíno xa se enfrontaron as nacionais no primeiro partido da fase de grupos no que as venceron por 6-4.

O partido púxose a prol dos intereses de España nada máis comezar o partido. E a protagonista foi Sara González, que transformou en gol un espectacular remate de chilena.

Con todo, o rumbo do partido cambiou na segunda parte cando Polonia conseguiu voltear o marcador. Primeiro igualouno cun tanto directo da gardameta Dewicka e lograron poñerse por diante só un minuto despois por medio de Kaczmarek.

A reacción de España non se fixo esperar e cinco minutos máis tarde Cristina González restableceu o empate. Pero o luminoso non ía quedar parado neste segundo período. Ao fío do final, un penalti favorable a España aproveitouno Alcaide para volver poñer á Roja por diante.

No terceiro e definitivo período, as polacas puxeron toda a carne no asador pero España soubo sufrir e resistir os ataques das anfitrións para asegurarse, polo menos, a medalla de prata.