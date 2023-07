O Pontevedra de Yago Iglesias bota a andar

Primeiro adestramento do Pontevedra de Yago Iglesias © Cristina Saiz Primeiro adestramento do Pontevedra de Yago Iglesias © Cristina Saiz Primeiro adestramento do Pontevedra de Yago Iglesias © Cristina Saiz

O novo Pontevedra de Yago Iglesias iniciou este mércores a pretemporada. O primeiro equipo granate traballou esta mañá sobre o céspede artificial do complexo deportivo Manolo Barreiro da Xunqueira nunha sesión matinal na que compaxinaron o traballo con balón con exercicios físicos baixo un sol de xustiza.

Entre os elixidos para iniciar este novo proxecto estaban 28 xogadores. Entre eles, 17 xogadores con ficha do primeiro equipo entre os que non se atopaba o senegalés Libasse Gueye, que negocia estes días o seu futuro dentro ou fóra do club.

Si que estaba, en cambio, a última fichaxe Marcos Barbeiro, así como Víctor Casais e Valentín Jaichenco que, aínda que teñen ficha co filial, traballar como xogadores do primeiro equipo para todos os efectos.

Tampouco estaba sobre o céspede o retornado Eneko Zabaleta, con permiso para incorporarse máis tarde para poder completar a mudanza desde A Palma a Pontevedra.

O resto de integrantes do plantel son os porteiros Edu Sousa e Manu Vizoso, os defensas Bastos, Churre, Mario Gómez, Hermelo e Benjamín Garay; os centrocampistas Yelko Pino, Borja Domínguez, Toño Calvo e Samu Mayo; e os atacantes Álex González, Chiqui, Charly López e Rufo.

Completaron a sesión o xogadores do filial Carlos García (porteiro), Víctor Arosa (porteiro), Mario Constenla, Iker Arango, Segio Fernández Balea, Hugo Padín, Pedro Espina e Sergio Abal, así como os xuvenís David Marqués e Jairo López.

O plan de traballo para esta primeira semana de pretemporada consiste en catro sesións de adestramentos para que os xogadores e o corpo técnico váianse coñecendo e, para a seguinte semana, intensificar a preparación cun primeiro partido de pretemporada contra o Racing de Ferrol.

"Temos catro días de adestramento desde hoxe ao sábado. A semana que vén empezaremos a perfilar as ideas máis recoñecibles do que queremos que sexa o equipo a nivel táctico. E na terceira semana metémonos de verdade na pretemporada adestrando e xogando moitos partidos, témola deseñada para que haxa minimo dous partidos por semana", explicou o adestrador na rolda de prensa posterior ao primeiro adestramento.

É rechamante que dos catro partidos de preparación previstos ata o momento ningún dispútese en Pasarón. "Agora mesmo o céspede non se pode usar", sinalou Charles, que xa exerce plenamento como director deportivo do club. "Estamos a tratar de ver se se vai a cambiar ou non. Encataríanos xogar aquí o noso trofeo", sinalou deixando claro que "antes de que empece a liga teriamos o céspede novo".

Tamén se referiu á participación do Pontevedra en Copa Federación, que concede billetes para disputar esta mesma tempada a Copa do Rey. "Dámoslle importancia a todo, xogamos para gañar todos os partidos. A Copa querémola xogar, ojala pase iso. É un premio para todos", rematou Chales.