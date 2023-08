O Pontevedra sofre unha nova derrota no seu segundo test de pretempada (1-0)

Hugo Padín no partido amigable entre Coruxo e Pontevedra © Pontevedra CF SAD

O Pontevedra afrontou este mércores o seu segundo partido de pretempada. Despois de caer goleados ante o Racing de Ferrol, os de Yago Iglesias visitaron O Vao para medirse ao Coruxo nun partido que terminou con vitoria do conxunto vigués pola mínima (1-0).

O once presentado polo técnico granate presentou varias diferenzas con respecto ao primeiro duelo, pero conservou o esquema. O 1-4-2-3-1 parece ser o debuxo elixido polo adestrador barbancés nos seus primeiros días como responsable do equipo pontevedrés.

Edu Sousa repetiu como porteiro titular cunha defensa formada por Ángel Bastos e Zabaleta nos laterais e Garay e Churre como centrais. No centro do campo, o dobre pivote formárono esta vez Yelko Pino e Borja Domínguez, mentres que as bandas ofensivas foron para Barbeiro e Chiqui. Na punta de ataque formaron Hugo Padín como enganche e Charly como referencia ofensiva.

A primeira parte non tivo un dominador claro. Ambos os equipos alternáronse no control da posesión e tamén nas chegadas á área. Con todo, foron os granates os que tiveron a oportunidade máis clara para romper a igualada. Charly López provocou un penalti que el mesmo encargouse de executar, pero o porteiro local Chekotun detivo o lanzamento.

Aínda quedaba máis dun cuarto de hora de xogo, pero ningún dos dous equipos foi capaz de superar as ordenadas defensas dos seus rivais.

Tras o paso por vestiarios, o guion do partido apenas variou. O Pontevedra seguiu buscando con máis intensidade que o seu rival a meta contraria sen xerar grandes oportunidades de gol.

Ademais, co paso dos minutos ambos os adestradores realizaron numerosos cambios que lastraron o ritmo de partido.

Con todo, cando todo encamiñábase cara a un empate sen goles. A defensa granate cometeu penalti que o Coruxo si foi capaz de transformar en gol e iso que Manu Vizoso chegou a tocar o balón sen ser capaz de deter o lanzamento.