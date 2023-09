Benfica e Unicaja enfróntanse este domingo na gran final do EncestaRías

VIII Torneo EncestaRías de baloncesto no Municipal © ADC EncestaRías

Pontevedra está a vivir unha auténtica festa do baloncesto co Torneo EncestaRías, que se está disputando no Pavillón Municipal con equipos de alto nivel como son o Benfica, Unicaja, Breogán e Obradoiro.

E é que a pesar de coincidir coa Feira Franca, preto de 1.500 persoas achegáronse ata a cancha para gozar das semifinais, que deixaron como gañadores a Benfica e Unicaja e que serán rivais na gran final deste domingo a partir das 20:15 horas.

En canto aos enfrontamentos do sábado, o estadounidense Toney Douglas foi o protagonista do triunfo do Benfica sobre o Breogán na primeira semifinal, sendo decisivo na prórroga con once puntos e tres triplos.

Pero antes diso, o cadro galego tivo que sufrir, castigado polo ataque de Carter (22 puntos) e Douglas (23 puntos), pero vivo grazas ao acerto desde a liña de tiros libres para enviar o partido á prórroga tras un empate a 76. Xa no tempo de prolongación, o campión portugués dominou grazas ao acerto desde a liña de tres, en especial de Douglas, que liderou o triunfo dos seus (90-93).

Pola súa banda, os mellores do Breogán foron Matej Rudan, con 17 puntos, e Anthony Lewys e Stefan Momirov con 16 cada un.

O encontro entre Obradoiro e Unicaja foi outro cantar, con dominio de principio a fin do conxunto malagueño e con Nihad Djedovic como referencia en ataque. Ao descanso, o marcador xa mostraba un 33-49, polo que moito debían cambiar as cousas se os de Moncho Fernández querían dar a volta ao resultado.

Lonxe diso, o Unicaja continuou co seu xogo para sentenciar por 73-100 con Djedovic (18 puntos), e Dylan Osetkowski e Kameron Taylor, ambos con 17 puntos. O mellor do Obradoiro foi Tres Trinkle con 16 puntos.