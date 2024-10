Dalisson y una metamorfosis de 'killer'

Cuándo Dalisson de Almeida aterrizó la pasada campaña en el Estadio Municipal de Pasarón lo hizo como fichaje para la posición de extremo, aunque poco le duró, y Yago Iglesias comenzó a advertir muy pronto su potencial y peligro jugando por dentro, entre líneas.

En esa posición destacó la pasada temporada, acabando el año con una notable contribución de 7 goles y como cuarto máximo artillero del equipo.

Su evolución o metamorfosis se ha completado sin embargo esta campaña, pisando más área y sintiéndose absoluto protagonista de este Pontevedra.

"Me siento bastante cómodo, por banda ya no juego pero por dentro me gusta mucho estar, tengo muchísimo protagonismo, llegando a las dos áreas, porque creo que soy un jugador que trabaja también en defensa. Estoy muy contento", reconocía tras el triunfo en Langreo.

Dalisson se mueve por todo el frente de ataque con total libertad, y eso se ha traducido ya en 5 goles en los 699 minutos que ha estado sobre el césped. Uno de los futbolistas más utilizados habiendo sido titular en las ocho jornadas del campeonato.

Con su gol frente al Rayo Cantabria, que valió los tres puntos, el 18 granate se ha destacado todavía más como máximo goleador del equipo seguido de Rufo con 2 tantos.

Además esos 5 goles le valen para encabezar el 'pichichi' del grupo I de Segunda RFEF, aunque empatado con otros tres jugadores: Álex Pachón (Bergantiños), Vander (Langreo) y Lucas Antañón (Bergantiños).

Todavía no es su mejor cifra realizadora como futbolista profesional, pero ya está cerca de ella a pesar de estar en el inicio de liga. De hecho para alcanzar este registro realizador necesitó la temporada pasada 27 jornadas, lográndolo curiosamente también frente al mismo Rayo Cantabria, filial cántabro en el que firmó 6 tantos en el curso 22-23.

Unas cifras tiene ahora en su mano poder alcanzar y superar de mantener semejante rendimiento.

En lo que va de campaña Dalisson ha marcado goles al Compostela (2-2), Langreo (0-2), Escobedo (0-2) consiguiendo los dos tantos, uno de ellos de falta directa), y Rayo Cantabria (2-1).

Un futbolista diferencial que ha marcado prácticamente el 50% de los goles del Pontevedra hasta la fecha, y es que los de Yago Iglesias han anotado un total de 11, uno de ellos de un futbolista del Langreo en propia meta. El resto corresponden a Rufo (2), Samu Mayo (1), Álex González (1) y Chiqui (1).