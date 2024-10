Dalisson e unha metamorfose de 'killer'

Cando Dalisson de Almeida aterrou a pasada campaña no Estadio Municipal de Pasarón fíxoo como fichaxe para a posición de extremo, aínda que pouco lle durou, e Yago Iglesias comezou a advertir moi pronto o seu potencial e perigo xogando por dentro, entre liñas.

Nesa posición destacou a pasada tempada, acabando o ano cunha notable contribución de 7 goles e como cuarto máximo artilleiro do equipo.

A súa evolución ou metamorfose completouse con todo esta campaña, pisando máis área e sentindo absoluto protagonista deste Pontevedra.

"Me siento bastante cómodo, por banda ya no juego pero por dentro me gusta mucho estar, tengo muchísimo protagonismo, llegando a las dos áreas, porque creo que soy un jugador que trabaja también en defensa. Estoy muy contento", recoñecía tras o triunfo en Langreo.

Dalisson móvese por toda a fronte de ataque con total liberdade, e iso traduciuse xa en 5 goles nos 699 minutos que estivo sobre o céspede. Un dos futbolistas máis utilizados sendo titular nas oito xornadas do campionato.

Co seu gol fronte ao Rayo Cantabria, que valeu os tres puntos, o 18 granate destacouse aínda máis como máximo goleador do equipo seguido de Rufo con 2 tantos.

Ademais eses 5 goles válenlle para encabezar o 'pichichi' do grupo I de Segunda RFEF, aínda que empatado con outro tres xogadores: Álex Pachón (Bergantiños), Vander (Langreo) e Lucas Antañón (Bergantiños).

Aínda non é a súa mellor cifra realizadora como futbolista profesional, pero xa está preto dela a pesar de estar no inicio de liga. De feito para alcanzar este rexistro realizador necesitou a tempada pasada 27 xornadas, lográndoo curiosamente tamén fronte ao mesmo Rayo Cantabria, filial cántabro no que asinou 6 tantos no curso 22-23.

Unhas cifras ten agora na súa man poder alcanzar e superar de manter semellante rendemento.

No que vai de campaña Dalisson marcou goles ao Compostela (2-2), Langreo (0-2), Escobedo (0-2) conseguindo os dous tantos, un deles de falta directa), e Rayo Cantabria (2-1).

Un futbolista diferencial que marcou practicamente o 50% dos goles do Pontevedra até a data, e é que os de Yago Iglesias anotaron un total de 11, un deles dun futbolista do Langreo en propia meta. O resto corresponden a Rufo (2), Samu Mayo (1), Álex González (1) e Chiqui (1).