Jéssica Bouzas, lanzada en el WTA 1.000 de Madrid: "He crecido mucho en este último año"

Con solvencia y grandes sensaciones. Así ha arrancado Jéssica Bouzas la que es su segunda participación en el cuadro final del WTA 1.000 de Madrid, el torneo de mayor categoría de los que se disputan en España.

La arousana, número 69 del mundo, venció en primera ronda a la egipcia Mayar Sheriff, vencedora hace pocos dias del ITF 100 disputado en la capital española.

Lo hizo en la pista central de la Caja Mágica y con el apoyo de todo el público, un ambiente que no le fue ajeno.

"Estoy sorprendida y muy contenta con todo el cariño que he recibido. No me lo esperaba, pensaba que iba a ser como hace un año, pero hoy todo el público se ha volcado en mi y me ha impresionado", señaló tras el partido en declaraciones recogidas por el torneo.

Bouzas superó a su rival en 72 minutos de juego, con un tanteo de 6-3 y 6-1 en el que no concedió ni una sola opción de rotura con su servicio, y ya mira hacia una segunda ronda en la que le espera la polaca Magdalena Frech, número 27 del ránking.

Jéssica dio un paso de gigante hace un año en las mismas pistas de Madrid, cuando ganó a Paula Badosa en primera ronda del torneo.

Ahora 12 meses después de aquel partido, al que luego seguiría su estreno en Roland Garros y una brillante participación en Wimbledon llegando a tercera ronda, reconoce que "he crecido mucho en este último año, no solo como jugadora, si no también como persona".

"He vivido un montón de experiencias en estos doce meses, no todas positivas y creo que también en las negativas he podido aprender muchísimo. Soy una jugadora totalmente distinta y por ejemplo ya había jugado en la pista central", explicó la tenista de Vilagarcía, que sueña con hacer algo grande en la Caja Mágica.