Seres indóMITOs: Judit Meiriño

Apasionada, cercana y con las ideas muy claras, Judit Meiriño ha sabido abrirse camino en un sector tan competitivo como el tecnológico sin renunciar a su esencia. Actualmente es Delegada de Pontevedra de PcBox y Beep y acaba de asumir la dirección comercial de su grupo en España, un reto que asume con entusiasmo y visión estratégica. Judit no solo vive en Pontevedra: la siente, la defiende y la nombra como raíz, refugio e impulso.

Desde aquí ha construido una carrera marcada por la perseverancia, el compromiso y el respeto ganado a pulso. Judit es energía bien dirigida, palabra con intención y convicción de que "compartir también es una forma de construir".

- Dime una pregunta que no te guste que te hagan.

¿Qué vas a hacer mañana?

- ¿Cómo es tu relación con Pontevedra?

Amo a Pontevedra con toda mi alma. Pontevedra me ha traído muchísimas cosas buenas, es una ciudad amable, accesible y muy bonita para vivir.

- ¿Cómo te definirías?

Empática por encima de todo, habladora, cercana y muy insistente a la par que cabezota nivel Dios.

- ¿A qué generación perteneces: baby-boom, X o millennial?

Claramente a la generación X. Fuimos educados para valernos por nosotros mismos y sobrevivir en un mundo muy competitivo.

- ¿Cuáles dirías que son las características de tu generación?

La principal, alta adaptación laboral.

- ¿Cómo te adentras en el sector de la ciberseguridad?

Fue hace unos tres o cuatro años, en carnavales. Estaba en un local de la zona, disfrutando del ambiente, cuando se me acercó una persona y la conversación fluyó hacia lo laboral y, para nuestra sorpresa, compartíamos profesión. Fue quien me insistió en que tenía que dedicarme a la ciberseguridad. Por algún motivo que aún no comprendo del todo, le hice caso. No tenía ni idea de por dónde empezar, así que decidí formarme y obtuve una certificación en la ISO 27001. Unos años después, tuve la suerte de cruzarme con el programa INCIBE Emprende, lo vi todo claro y entendí que mi camino profesional tenía que girar hacia la ciberseguridad.

- ¿Quién está más preparado en España ante los ciberataques, el sector público o el privado?

Por desgracia, la respuesta es que ninguno de los dos está realmente preparado. El sector público ha sido y sigue siendo uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, con un incremento del 190% en los ataques. Por otro lado, el sector privado apenas empieza a reaccionar, muchas empresas aumentan sus presupuestos de forma muy conservadora, bien porque no creen que les pueda pasar, o porque simplemente no tienen el foco puesto ahora mismo en la ciberseguridad. España es la tercera potencia europea más atacada en ciberseguridad y el 60% de las pymes con menos de 10 empleados que sufren un ciberataque acaban cerrando en menos de seis meses.

- ¿Qué tres consejos básicos darías para prevenir los ciberataques?

Forma a tus trabajadores, todo legal con licencia y actualizado y haz copias de seguridad diarias.

- Como directiva de AEMPE, ¿qué retos afronta el tejido empresarial en Pontevedra en los próximos años?

En mi opinión, el tejido empresarial pontevedrés, especialmente en el sector retail, que es el que más conozco, lo está pasando realmente mal. Hemos atravesado dos fases muy diferenciadas. La primera, y más evidente, es que el comercio online no juega en la misma liga que el físico. No tiene los mismos impuestos, ni los mismos gastos estructurales, ni se enfrenta a las mismas barreras logísticas. El segundo punto es igual de importante, hay negocios tradicionales que siguen en su zona de confort. No se han adaptado, no innovan, no comunican. Y eso, hoy, es quedarse atrás.

- ¿Qué es la amistad?

La sal de la vida.

- Dime una parte de tu casa que te apetezca intervenir.

Mi despacho... Lo transformaría en un set de grabación, un pequeño estudio para grabar podcasts o crear contenido. Tengo muchas cosas que contar al mundo y cada día siento más claro que compartir también es una forma de construir.

- Dime una canción que te emocione.

Cualquiera de Andrea Vanzo, Soulmate es una de mis favoritas.

- ¿Qué hay después de la vida?

Cuando era más joven, pensaba que otra vida; ahora, a mis 45 años recién cumplidos, no sabría responder.

- ¿El último capricho que te hayas dado?

Una 1906 con una bolsa de pipas, viendo una puesta de sol en Lourido.

- ¿Cuándo dijiste por última vez "te quiero"? ¿A quién?

A todas horas. Pienso en mis hijos, Tiago y Darío, y en mis amigos, mis pilares: Agus, Loli y Naty.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección?

Sin duda, a Luis Quiles y a Guille Renda. Su amistad tiene para mí un valor incalculable.

- Y, por último, ¿qué vas a hacer en cuanto termine esta entrevista?

Viajaré a Ferrol y A Coruña para hacer una auditoría en mis tiendas de esas zonas.

Para Judit, Pontevedra sabe a pan recién hecho, huele a eucalipto después de la lluvia, es de color verde esperanza con reflejos de piedra vieja y suena a risas en la plaza y conversaciones que no tienen prisa. Definitivamente, Judit Meiriño siente Pontevedra.

EL CUESTIONARIO

− Nunca salgo de casa sin... pintarme los labios

− En mi nevera siempre hay... queso y cerveza

− En mi armario destaca... el rosa

− La edad es... una cifra que no mide lo que has vivido, ni lo que te queda por sentir.

− Siempre fui el ojo derecho de... muchas personas, será por mi sonrisa.

− Pontevedra tiene alma de... ciudad pequeña con corazón grande

− Creo en... el amor por encima de todas las cosas

− El año que marcó mi vida fue... verano de 2002, tenía un trabajo de verano, estudiaba, dinero, un coche nuevo y muchas ganas de vivir

− El mejor regalo que me pueden hacer es... tiempo de calidad y sinceridad.

− Mi lugar en el mundo es... donde estén mis hijos y mi gente.

− Si no pudiese vivir en Pontevedra viviría en... posiblemente por logística laboral en Madrid o Barcelona

− Mi momento favorito del día es... puesta de sol, una cerveza, pipas y mucho silencio

− Pontevedra... es mi raíz, mi refugio y mi impulso