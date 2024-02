Pontevedra cóase no debate electoral: das "diferenzas" entre BNG e PSOE aos paseos do rei emérito por Sanxenxo

O debate na sede do BNG de Pontevedra © BNG O debate na sede do PP de Pontevedra © PP de Pontevedra O debate na sede do PSOE de Pontevedra © PSOE de Pontevedra Alfonso Rueda na sede do PPdeG despois do debate electoral na CRTVG © PPdeG

O debate electoral a cinco organizado pola Televisión de Galicia para as autonómicas do 18 de febreiro acabou converténdose este luns nun duelo un contra un entre Alfonso Rueda (PP) e Ana Pontón (BNG). Ambos os candidatos acapararon o foco da cita televisiva e, por momentos, encerelláronse en discusións ás que foron alleas o resto de aspirantes.

O que empezou sendo unha sucesión de monólogos encorsetada, foi evolucionando e deixou varios momentos de intercambio dialéctico, protagonizado por Pontón e Rueda en aspectos como o uso da lingua galega, o modelo territorial, a taxa de investimento en Galicia ou a peaxe da AP-9.

Centrado en temas de índole autonómica e, por momentos, tamén de índole estatal, o debate deixou tamén pequenas alusións a Pontevedra. Todos os asuntos expostos afectan os pontevedreses, pero notouse esta vertente local nas intervencións relativas ás peaxes da AP-9 e en tres referencias directas.

Tamén a nivel local, os principais partidos, PP, BNG e PSOE, fixeron quedadas e seguiron a cita desde as súas respectivas sedes.

Alfonso Rueda non levaba nin un minuto de intervención cando sacou a colación a situación actual da política pontevedresa coa falta de entendemento entre o BNG e o PSOE. "En Pontevedra, estamos a ver as diferenzas entre o Bloque e o PSOE", dixo, como exemplo do que podería esperar a Galicia nun Goberno bipartito entre ambas as forzas.

As outras dúas alusións directas realizounas Isabel Faraldo, candidata de Podemos, que, falando os casos de corrupción e da operación Campión, coou as acusacións contra o ex presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán e, a continuación, falando da mala imaxe de Galicia, introduciu, como exemplo, "cada vez que o emérito paséase impunemente por Sanxenxo".

O debate congregou aos representantes de PP, BNG, PSOE, Sumar e Podemos e que, ao longo de tres bloques temáticos, acabou poñendo sobre a mesa dous bandos, un liderado por Alfonso Rueda (PP) e outro no que os outros catro partidos atacaron a xestión dos últimos 15 anos de goberno do PP, capitaneado por Ana Pontón (BNG), xusto as dúas opcións de goberno que poñen sobre a mesa todas as enquisas publicadas ata o momento e un resumo de como se está expondo a campaña electoral.

Mentres Rueda tentou sacar peito da súa xestión e dos 15 anos de goberno do PP na Xunta e afeou ao resto falta de "certeza nos datos" e "ningún recoñecemento" aos logros do seu goberno, o bloque da esquerda recriminoulle "mentiras" e que se escuda en "datos falsos".

O debate caldeouse, por momentos, entre Pontón e Rueda, en especial, á hora de falar sobre o uso da lingua galega en Galicia. A nacionalista propuxo "igualdade lingüística" e acusou a Rueda de poñerse tras a pancarta "contra o galego" mentres o 'popular' rexeitou a acusación e afeoulle que leve no seu programa o "monolingüismo do bipartito". "Que triste estar en contra do galego", botoulle en cara Pontón.

Tamén á hora de falar do modelo territorial houbo enfrontamento.Rueda sacou a relucir unha foto co apoio do BNG a unha manifestación contra a dispersión dos presos de ETA e ela respondeulle: "hai unha cousa que non lle vou a permitir, o BNG estivo, está e estará sempre en contra de ETA". Rueda retouna, sen éxito, a que dixese "cousas de Bildu que non lle gusten" e insistiu en que no seu programa pide a “independencia de Galicia.

A guerra de datos foi evidente ao longo de todo o debate e provocou os momentos máis dinámicos. No bloque de política económica e fiscal, Pontón sacou a relucir que os datos de taxa de investimento desde 2009 "demostra que o empresariado non confía en Galicia", Rueda asegurou que "isto non é verdade" e ela animouno a "mañá, poñer sitio e hora".

Minutos despois, Rueda negou os dados achegados por Pontón sobre a redución da peaxe da autoestradas AP-9, que o BNG presume de rebaixar grazas ao acordo de investidura do anterior mandato de Pedro Sánchez e foi el o que a animou a fixar lugar e hora para confrontar esas cifras.

José Ramón Gómez Besteiro (PSOE) utilizou a baza de que o seu partido Goberna en Madrid e asegurou que el conseguiu "máis cousas para Galicia en tres meses" como deputado no Congreso que o PP en 15 anos gobernando. Tamén presumiu dos logros en materia de vivenda do anterior Bipartito liderado por Emilio Pérez Touriño (PSOE) en Galicia.

Marta Lois (Sumar) tamén sacou peito das políticas do Ministerio de Traballo da líder da súa formación, Yolanda Diaz, e defendeu a necesidade de "un Goberno a tres" en Galicia: PSdeG, BNG e Sumar.