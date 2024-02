Vivenda pública "suficiente e asequible", o compromiso de Besteiro coa xente moza

Ata un piso de estudantes acudiu este martes o candidato do PSdeG-PSOE á presidencia da Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, para avanzar algunhas das súas medidas para atallar os problemas que teñen a xente moza en Galicia, coa vivenda como principal hándicap.

Desde alí, Gómez Besteiro comprometeuse a impulsar un parque de vivenda pública "suficiente e asequible" para que ningún mozo ou moza "teña que destinar máis do 30% do seu salario a pagar a casa na que vivan".

Esta é unha das medidas que o líder socialista incluíu no seu programa para a mocidade, pensado para "recuperar o futuro que o PP roubou á xente nova do noso país".

Neste programa recollen medidas para o que son os "cabalos de batalla" da mocidade, solucionar a problemática do acceso á vivenda, do acceso á saúde mental e as deficiencias do servizo de transporte metropolitano.

"Estas son políticas claras e decididas por darlle un futuro á xeración mellor preparada da nosa historia", afirmou un Besteiro que reiterou que aos socialistas "dóenos ver como se foi para atrás por culpa da falla de políticas do PP, que o deixan todo á sorte do mercado".

En concreto, o socialista referiuse ao abandono da política de vivenda, co que fixeron que hoxe en día "sexa un luxo poder emanciparse antes dos 30 anos, aínda tendo traballo".

Entre as medidas que propón están habilitar un portal de vivenda para a xente moza facilitando información sobre ofertas e os seus dereitos ou incrementar a oferta a través dun plan de rehabilitación de vivendas baleiras, que nesta comunidade chegan a 30.000.

Tamén atendeu ao dereito á saúde mental, xa que para Besteiro "hai que entender que non pasa nada por ir a terapia", prestando atención psicolóxica gratuíta en todos os niveis de formación ou impulsando un plan galego de saúde mental.

O transporte metropolitano é o terceiro dos asuntos que máis preocupan a Besteiro en relación coa xente nova porque as deficiencias no transporte "limitan as oportunidades de milleiros de persoas, estudantes e traballadores de todo o país".

Neste campo, propoñen a expansión ata os 30 anos da Tarxeta Xente Nova, que permite a gratuidade nos traxectos, así como habilitar a posibilidade de expedila de maneira online.