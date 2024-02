Apoio de Rueda ao sector do mar ante as "pasadas de freada" da UE ou "decisións inxustas"

Rueda, no acto sectorial de pesca do PP en Portonovo © Partido Popular de Galicia Elena Candia e Mariano Rajoy © Partido Popular de Galicia

O candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ofreceu este xoves o seu apoio ao sector do mar "cando haxa pasadas de freada" da Unión Europea ou se adopten "decisións inxustas".

Nun acto sectorial sobre pesca celebrado en Sanxenxo, Rueda explicou que a política "é cambiar as decisións que nos afectan a todos", algo que reclamou abordar "desde a unión, facendo forza e non dando un paso atrás".

"Imos a defender ou que hai que defender. Non nos vamos a calar ante quen sexa", subliñou o candidato do PP, para quen o mar é "fundamental" para Galicia polo seu impacto sobre a economía, os postos de traballos ou as familias "que sempre viviron disto".

Desde o goberno galego, segundo o candidato popular, traballarán para que "o que depende de nós", entre outras iniciativas, axudas e convocatorias para a cadea mar-industria "sexan eficaces, cheguen a todos e que realmente valgan para ir transformando as cousas".

Entre as prioridades tamén estará "facer todo o posible" para que remonte o consumo de peixe e marisco, dous produtos que "vos que mellor saben pescalos somos vos galegos".

"Eu o que vos pido é que sigades así, defendendo o que cremos", reiterou Rueda, que criticou que hai apenas dous meses a esquerda "non falara doutra cousa" que da marea dos pellets "e agora sinten vergoña do dano que fixeron".

O líder do PP galego asegurou ademais que "non hai dereito" a que o Estado non deixe a Galicia xestionar o seu litoral e que non accedan a negociar "en base aos mesmos textos legais polos que a semana que vén faranlle esta mesma transferencia ao País Vasco".

Advertiu que "nos vamos a rebelar" ante esta situación, "non para que non lle deixen a outros, senón para que nos deixen a nós", sentenciou.

RAJOY ALERTA: "AQUÍ ESTÁ EL PP O UN GOBIERNO FRANKENSTEIN"

Mentres Rueda protagonizaba actos en Sanxenxo e en Vigo, nesta última xunto a Isabel Díaz Ayuso, o ex presidente do Goberno, Mariano Rajoy, volvía participar en campaña, alertando que tras o 18 de febreiro en Galicia "estará el PP o un gobierno Frankenstein".

"Es fundamental que no se pierda ni un solo voto. Porque sabemos cuales son las consecuencias", sinalou Rajoy. "Si no hay mayoría, tendremos un gobierno como el de Madrid, un gobierno Frankenstein como todo el mundo sabe, donde está lo mejor de cada casa".

Alfonso Rueda, segundo destacou o ex presidente, "es una persona sensata, tranquila y con experiencia sobrada y que sabe de lo que habla" e está arroupado por un partido que en España "es la única referencia de sensatez y que tiene un único líder, Feijóo".

Sostivo que Galicia "no se merece cuatro años de un gobierno Frankenstein como el que estamos sufriendo todos los españoles, no nos lo merecemos", cando a outra opción é un goberno "estable, fuerte y unido en torno a Rueda y que se ocupa de la gente".