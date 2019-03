"Como consumidor as novas plataformas son unha pasada, como artista son unha ruína"

Encontro técnico sobre a industria da música no marco de Cabos Soltos © Mónica Patxot Encontro técnico sobre a industria da música no marco de Cabos Soltos © Mónica Patxot

A venda de música en España, tanto en formato físico como dixital, facturou só en 2018 uns 231.000 millóns de euros. Sete de cada dez compras, iso si, realizáronse a través de internet e en formato electrónico. A música en directo, pola súa banda, xerou un negocio de 334.000 millóns, principalmente pola asistencia a grandes festivais.

Estes datos, facilitados respectivamente por produtores e promotores musicais, demostran como está a cambiar o modelo de negocio da música. O sector enfróntase a un cambio irreversible e debe evolucionar ao mesmo ritmo das novas formas de consumo. Así quedou de manifesto nos encontros técnicos do programa Cabos Soltos.

Iso si, esta vertixinosa revolución non satisfai a todo o mundo. Paula Rego, batería da banda Agoraphobia, entende que "como consumidor as novas plataformas son unha pasada", xa que permite ao público dispoñer comodamente de centos de discos en calquera dispositivo, pero "como artista son unha ruína" ao non reportarlles apenas ingresos.

Os artistas, engadiu, "sobrevivimos como podemos" e teme que, de seguir esta tendencia, "vai chegar a un punto no que non se sosteña", ao quedar os distribuidores ou as plataformas como YouTube ou Spotify coa maior parte do diñeiro que xera a súa música.

Desde a promotora Sweet Nocturna, pola súa banda, Raquel Seijo explicou que o diñeiro "está agora na música en directo", nos concertos e, sobre todo, nos grandes festivais que proliferan por toda a xeografía e que, ao seu xuízo, provocan que "cada vez máis a xente déalle máis valor ao continente e menos ao contido".

"Está a perderse a esencia da música", lamentou, xa que mentres antes o público "ía descubrir novos grupos", agora nestes festivais "ás veces non saben nin o que está a soar", xa que utilizan estes eventos "para pasar unha fin de semana con amigos bebendo cervexa". Ante iso, sinalou, os promotores deben "educar" á xente.

En todo caso, non todo é negativo. As novas plataformas permitiron, segundo Seijo, que a música sexa agora un produto de consumo "masivo" e que os artistas teñan unha maior facilidade para chegar ao público. A iso, suma o xornalista Rafa López, que as bandas "están obrigadas a tocar" cando antes, lembra, "algunhas seguro que non sabían nin os seus temas".

MONETIZACIÓN DAS BANDAS

O marco económico actual e os novos modelos que bandas e artistas teñen a man para monetizar o seu traballo foi o eixo do encontro que completou esta primeira xornada de Cabos Soltos. Nel, os relatores deixaron claro que o financiamento destes grupos depende, en gran medida, da capacidade que teñan para xerar ingresos.

Así, o avogado Ramón Rey, especializado en dereitos de autor, recomendou aos artistas inscribirse en entidades de xestión como a SGAE porque lembrou que os autores cobran "cando soan as súas cancións na radio" ou se se interpretan en festivais, por exemplo, o que provoca que en ocasións "cobren máis diñeiro por estes dereitos que por un bolo".

Alberto Alfonso, director de Art-Music, apelou tamén á capacidade de teña cada artista de "saber explotar os seus contidos" e explicou que este camiño é un "traballo de fondo", algo que as bandas "deben ter claro de partida".

Do mesmo xeito que Miguel Martorell, director de Altafonte Spain, asegurou que actualmente "o diñeiro está no directo", porque se logra máis rendibilidade que polos ingresos obtidos polas vendas de discos ou as escoitas en plataformas como YouTube ou Spotify.

Así, o directivo explicou que lograr a sustentabilidade é "moi complicada" porque os músicos traballan nun "nicho de mercado que non lle interesa a todo o mundo" e que, para iso, é importante saber analizar os datos que miden as novas tecnoloxías que indican "onde ou como te escoitan", o que serve para aumentar o éxito dunha posible xira.