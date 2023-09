A Boa Vila contáxiase de tríatlon polos seus catro custados

Pontevedra conta as horas para vivir o que será o maior evento deportivo dos que organizou ata a data, a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon.

A magnitude do evento, que será retransmitido en directo por televisión en multitude de países, empeza xa a ser visible en todos os puntos da cidade.

Alá onde se mire un pode atoparse algún detalle relacionado co campionato.

Publicidades informando dos circuítos e horarios, repartición de información co plan de tráfico e os concertos previstos, cortes de tráfico para afinar os preparativos nas zonas nas que ten o seu centro neurálxico como a contorna do CGTD e a Avenida de Bos Aires, pero tamén a montaxe de diferentes instalacións como a carpa que acollerá a feira profesional e para a recepción oficial de deportistas na Avenida Montero Ríos o el escenario de la Praza de España.

Ademais, en cada un dos recunchos da cidade nótase xa a presenza de deportistas e afeccionados internacionais, que empezan a establecerse na Boa Vila e que dedican as súas primeiras horas a visitar a capital provincial e adaptarse aos seus costumes e ritmos.

Unha vitalidade e colorido que non fixo máis que comezar, e que terá o seu punto culmen a partir do xoves coa cerimonia oficial de inauguración e a fin de semana con todas as carreiras e competicións previstas. Porque o mundo enteiro mira xa cara a Pontevedra, capital internacional do triatón.