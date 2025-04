Bailando diante do Pazo Provincial con motivo do Día Internacional da Danza

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, acompañado polo deputado de Cultura, Jorge Cubela, presentou este 29 de abril as novidades da segunda edición do programa +Escénicas diante do Pazo provincial en Montero Ríos.

O acto, que contou coa presenza do alumnado de quinto de Primaria do CEIP Froebel e representantes do sector da danza en Galicia, enmarcouse na celebración do Día Internacional da Danza.

A xornada comezou coa lectura do manifesto do Día Internacional da Danza, escrito por Mikhail Baryshnikov, a cargo da produtora e distribuidora Lilian Portela. Como colofón, os bailaríns Iria Busquets e Adrián López interpretaron a peza "Ao pasar pola fenda", dos coreógrafos Paula Morejón e Adrián López.

Durante a presentación, Luis López destacou que o circuíto +Escénicas regresa este 2025 con máis recursos, cun orzamento de 195.000 euros, 20.000 euros máis que na edición anterior, coa obriga de que os espectáculos sexan realizados en lingua galega.

"Co Día Internacional da Danza comeza o segundo baile do +Escénicas. Un baile que vai levar esas 136 funcións a 51 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia", explicou o mandatario provincial.

A principal novidade desta segunda edición é o impulso á danza, atendendo a unha demanda histórica do sector cultural, segundo indicaba o presidente provincial.

Os concellos beneficiarios que programen un mínimo de catro funcións deberán incluír polo menos unha de danza.

En total, esta iniciativa suporá unha inxección de 244.000 euros no sector cultural da provincia, contando os 195.000 euros achegados pola Deputación e o cofinanciamento dos concellos.

O programa incrementa ata os 3.800 euros as achegas aos concellos beneficiarios, que poderán escoller entre máis de 450 espectáculos de teatro e danza para a súa programación cultural.