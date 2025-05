Catro escenarios animarán un Surfing the Lérez que xa desvelou os seus horarios

A que será a décimo terceira edición do festival Surfing the Lérez xa ten horarios para todos os concertos que se repartirán entre o catro escenarios que se habilitarán na Illa das Esculturas durante o venres 6 e o sábado 7 de xuño.

Será, como é habitual, un evento musical e festivo que converterá a beira do río Lérez nunha auténtica romaría urbana, que incluirá un mercado artesanal ou unha ampla oferta gastronómica.

A entrada será libre pero mantense a vertente solidaria e a organización pide que os asistentes acudan con alimentos non perecedoiros que se poidan doar a organizacións sociais.

O festival arrancará, o venres 6 de xuño ao cinco da tarde, coas actuacións de Antía Muíño no escenario Vibra Mahou, do dúo Nanein no escenario O Panderetas e de Nocturna no escenario NBTB.

Mariagrep, ás 17:50 horas, será a artista que inaugurará o cuarto escenario do Surfing the Lérez, o que levará o nome de Sala Karma como homenaxe a este emblemático local.

O resto dos concertos desta primeira xornada serán os seguintes:

18:50 horas. Repion (escenario Vibra Mahou)

19:00 horas. Carlos Crespo DJ (escenario O Panderetas)

19:50 horas. Montedapena (escenario Sala Karma)

20:00 horas. Anaut (escenario NBTB)

20:30 horas. Kris K DJ (escenario O Panderetas)

20:50 horas. King África (escenario Vibra Mahou)

21:50 horas. Anabel Lee (escenario Sala Karma)

22:00 horas. Duendentena Dilleis (escenario O Panderetas)

22:45 horas. Miguel Costas (escenario NBTB)

23:00 horas. Toldos Verdes (escenario Vibra Mahou)

23:00 horas. Maefield (escenario O Panderetas)

00:00 horas. Shego (escenario Sala Karma)

01:00 horas. La Suprema (escenario O Panderetas)

01:10 horas. Cristalino (escenario Vibra Mahou)

01:30 horas. Néstor Pardo (escenario NBTB)

Con respecto á xornada do sábado 7, o Surfing the Lérez subirá o pano cos concertos de Liorta (13:00 horas, escenario NBTB), Ortiga (13:30 horas, escenario Sala Karma), Capital Voskov (14:40 horas, escenario Vibra Mahou) e Bea Fernandes (14:30 horas, escenario O Pandereitas).

A partir de aí, os horarios das actuacións serán os seguintes:

15:50 horas. Resaca Emocional (escenario Sala Karma)

16:00 horas. Portrait (escenario NBTB)

16:30 horas. DJ Amable (escenario O Panderetas)

16:50 horas. Trashi (escenario Vibra Mahou)

17:50 horas. Las Dianas (escenario Sala Karma)

18:15 horas. Jarabo (escenario NBTB)

18:30 horas. Señora DJ (escenario O Panderetas)

18:50 horas. Melifluo (escenario Vibra Mahou)

19:50 horas. Karavana (escenario Sala Karma)

20:15 horas. Santi Araújo (escenario NBTB)

20:30 horas. DJ Dinero (escenario O Panderetas)

21:00 horas. Alba Reche (escenario Vibra Mahou)

22:00 horas. Ángel Stanich (escenario Sala Karma)

22:30 horas. BB.WAV + B2B Elba (escenario O Panderetas)

23:00 horas. Arizona Baby (escenario NBTB)

23:25 horas. Cora Yako (escenario Vibra Mahou)

00:25 horas. Grande Amore (escenario Sala Karma)

01:00 horas. Gorlitox (escenario O Panderetas)

01:30 horas. Grima (escenario NBTB)

01:40 horas. Levitants (escenario Vibra Mahou)