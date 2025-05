Gala musical para honrar a memoria das Cantareiras de Barro de Arén

O Concello de Cerdedo-Cotobade organizou para este venres 16 un acto especial no Centro Cultural de Cerdedo para homenaxear ás Cantareiras de Barro de Arén, un grupo de mulleres que durante décadas mantiveron viva a tradición musical galega na comarca.

A gala, que comezará ás 20:00 horas, foi presentada polo alcalde Jorge Cubela e por Rubén Troitiño, quen exercerá como condutor do evento. Ambos destacaron a importancia de recoñecer "o labor de conservación e posta en valor que estas mulleres fixeron para manter vivo o patrimonio inmaterial das cantigas populares galegas ata os nosos días".

"Queremos trasladarlle, con todo o noso cariño, un recoñecemento que compense dalgún xeito o seu esforzo ao longo destes anos", explicou o rexedor durante a presentación do evento.

O programa da homenaxe comezará cun discurso de benvida a cargo do alcalde, ao que seguirá a proxección dun vídeo sobre a traxectoria das Cantareiras de Barro de Arén.

Un dos momentos máis emotivos chegará coa entrega de ramos de flores ás familias destas mulleres que mantiveron "viva e acesa a chama das cantigas populares galegas na contorna".

A velada continuará coas actuacións dos grupos folclóricos do municipio, que recibirán un diploma de agradecemento pola súa participación no acto conmemorativo do Día das Letras Galegas. Entre os conxuntos participantes figuran algunhas das agrupacións máis representativas da música tradicional de Cerdedo-Cotobade.

Para pechar a celebración, o Concello ofrecerá un petisco para todos os asistentes, creando un espazo de convivencia onde os integrantes dos diferentes grupos poderán compartir experiencias nun ambiente distendido.

Esta homenaxe enmárcase nos actos organizados polo Concello de Cerdedo-Cotobade para conmemorar o Día das Letras Galegas.