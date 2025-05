Migallas Teatro leva "Pegadas de Castelao" ao auditorio de Cerdedo

O auditorio de Cerdedo acollerá este sábado 24 de maio "Pegadas de Castelao", do grupo Migallas Teatro.

Trátase dun espectáculo dirixido a todos os públicos a partir de 6 anos.

A obra trata, dunha forma amena e divertida, a figura de Castelao en todas as súas facetas: escritor, político, artista ou promotor cultural, entre outras.

Con esta montaxe Migallas Teatro tenta amosar as profundas pegadas que deixou Castelao na historia e na cultura de Galicia así como avivar o interese por afondar no coñecemento da súa vida, da súa obra e do seu pensamento.

Para lograr este obxectivo, combínanse diferentes técnicas dramáticas: monicreques de silueta, de luva e cabezudos inspirados nos debuxos e relatos de Castelao, teatro de actor, pantomima e cantar de cego.

O espectáculo inclúe música en directo e cantigas populares vencelladas á súa vida e obra.

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, sinalou que esta función forma parte das actividades organizadas polo Concello a través do programa +Escénicas da Deputación de Pontevedra.

A función enmárcase tamén dentro das actividades promovidas polo Concello de Cerdedo-Cotobade centradas na figura de Castelao no ano da súa homenaxe en toda Galicia.