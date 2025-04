Pancho Varona actuará no Auditorio Emilia Pardo Bazán

Pancho Varona dará un concerto en Sanxenxo o próximo 24 de maio, ás 21 horas, no Auditorio Emilia Pardo Bazán.

Enmarcado na súa xira "Punto e seguido", Varona interpretará cancións que compartiu xunto a outros grandes artistas do noso país.

Segundo destaca o Concello de Sanxenxo, "lonxe de ser un simple repaso de éxitos, o concerto convértese nunha conversación sincera entre o compositor e o seu público, con música, memoria e emoción a flor de pel".

Durante máis de catro décadas, Varona foi escudeiro fiel, guitarrista, produtor e coautor de máis de cen cancións xunto a Joaquín Sabina. Colaborou tamén con artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Luz Casal ou Estopa.

Nesta xira, o músico preséntase en solitario para ofrecer a súa versión das cancións que axudou a crear.

"Punto e seguido" é unha invitación a redescubrir cancións coñecidas desde unha nova perspectiva.

Pancho preséntase só, coa súa guitarra e os seus recordos, para dar vida non só aos grandes himnos do repertorio "sabinero", senón tamén ás xoias menos coñecidas, esas caras B que merecen o seu lugar no escenario.

Entre canción e canción, o artista abre o seu baúl de anécdotas, confesións e chiscadelas, nun espectáculo pensado para quen sente a música como parte da súa historia persoal.