PODCAST.- 'En la penumbra de un jardín extraño', a experiencia sobre os beneficios de conectar coa natureza

"Un día máis esperarei sentado aquí. Na penumbra dun xardín tan estraño". É o comezo da canción 'A estatua do xardín botánico' do mítico grupo Radio Futura que serviu a Silvia Rodríguez Coladas para dar título ao seu segundo libro: 'Na penumbra dun xardín estraño'.

Fronte á estrañeza que aquel xardín podía xerar a Santiago Auserón, o xardín do que fala Rodríguez Coladas é xa un perfecto coñecido para ela, o xardín botánico do Pazo da Saleta (Meis) visitable uns meses ao ano e do que Silvia é codirectora.

Que ninguén se confunda, este libro non é un tratado ou unha exaltación dun espazo concreto. Este lugar específico é o marco que serviu á autora para experimentar en e por si mesma o que conta nesta publicación: os beneficios de conectar coa natureza.

'Na penumbra dun xardín estraño' ten unha narración poliédrica. Expón parte da súa biografía para "saber por que unha urbanita de prol márchase a vivir a unha aldea galega". Non é exercicio fácil abrir intimidades "pero era necesario para entender este libro", explica no podcast 'Cara a cara'.

A vida no Pazo da Saleta, no medio natural, imbúea en novos coñecementos, sensacións, experiencias, que reflicte de forma entretida á vez que divulgativa. Sabiades que existe o Trastorno por Déficit de Natureza?, os beneficios que reporta estar vinte minutos nun bosque, afundir as mans na terra ou camiñar descalzos polo solo? (terrestre, non de asfalto ou baldosa).

"A natureza faiche ver mellor a realidade. En ocasións afundímonos por bobadas supinas e cando te afastas do mundo, recolócasche e relativizas mellor, ves que o que importa son cousas moi básicas", argumenta. E esta é outra parte na que se penetra con este libro, unha filosofía de vida cara á felicidade.

E para completar este crisol, o sutil sentido do humor co que impregna a súa escritura; como xa o fixo coa anterior novela 'Bosquesanto'. Unha habilidade que destaca nas súas descricións e clasificacións dos 'Visitantus' ao xardín botánico, con subgrupos como os 'listillus', pasando polos 'erraticus' até chegar aos 'amabilis'.

A primeira das presentacións públicas será - como non podía ser doutra forma -, no Pazo da Saleta o próximo 17 de maio. O 23 de maio na Fundación Wenceslao Fernández Florez de Cecebre (A Coruña) e o 28 no Espazo Nemonon de Pontevedra. Un mes despois, o 28 de xuño, tamén fará presentación en Madrid.