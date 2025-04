Volve o Rías Baixas Film Fest cun 20% máis de orzamento

A Deputación de Pontevedra presentou este mércores 30 de abril no Salón de Plenos unha nova edición do Rías Baixas Film Fest, unha iniciativa que agrupa os seis principais festivais de cinema da provincia: Play Doc, Festival de Cans, FIC Bueu, Novos Cinemas, Galician Freaky Film Festival (GFFF) e Curtas de Vilagarcía.

O acto contou coa presenza do presidente da Deputación, Luis López, o deputado provincial de Cultura, Jorge Cubela, e representantes dos seis festivais.

Durante a presentación, Luis López anunciou un incremento de 20.000 euros no orzamento destinado aos festivais cinematográficos nos últimos dous anos, que ascende agora a 170.000 euros, 5.000 máis que en 2024. Ademais, destacou que se destinarán 105.000 euros adicionais para rodaxes a través do programa Film Acción.

"Os festivais do Rías Baixas Film Fest son ingredientes imprescindibles que fan da provincia un destino aínda máis exquisito", afirmou López, quen salientou a importancia destes eventos para a desestacionalización do turismo e a descentralización da cultura, levándoa máis aló das grandes urbes. Como exemplo desta descentralización, o presidente destacou a celebración dos Premios Mestre Mateo en Lalín, por primeira vez na historia nun concello do rural galego.

Jorge Cubela, deputado de Cultura, reafirmou o compromiso da institución co sector audiovisual galego, unha das industrias culturais máis potentes da comunidade. "Son seis festivais comprometidos co mellor cinema internacional e tamén co desenvolvemento do sector galego, que tanta relevancia e recoñecemento está a acadar especialmente nos últimos anos", puntualizou.

Os representantes dos festivais agradeceron o apoio institucional e presentaron os seus proxectos para este ano 2025. Ángel Sánchez, de Play Doc, anunciou que a 21ª edición comezará o próximo mércores 7 de maio en Tui, mentres que Abel Gallego avanzou que o Festival de Cans celebrará a súa 22ª edición tamén en maio.

María Ruiz-Falcó, de FIC Bueu, informou que a 18ª edición do seu festival comezará o 5 de setembro con programación para público adulto e, a partir do día 20, ofrecerá contidos para o público infantil. Tamén anunciou a apertura da convocatoria para a residencia artística na Illa de Ons que se celebrará en outubro.

Suso Novás indicou que a 10ª edición de Novos Cinemas comezará o 9 de decembro en Pontevedra volvendo a ofrecer propostas para descubrir novas promesas do cinema internacional independente.

Pola súa banda, Juan de Castro (9ª edición do GFFF de Vigo) e Luis Rosales (53ª edición do Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía) tamén presentaron as súas propostas para este ano, cun festival centrado no cinema de xénero fantástico que volverá encher Vilagarcía de diversión a finais do mes de outubro e inicios de novembro.

Durante o acto, destacouse a importancia da presenza feminina nos equipos directivos dos festivais e o compromiso da Deputación co talento das mulleres a través de iniciativas como "Mulleres no foco".

A marca Rías Baixas Film Fest busca consolidar a provincia como un referente audiovisual internacional, aproveitando as súas paisaxes como escenarios para rodaxes e espallando a cultura cinematográfica por todo o territorio pontevedrés.

Segundo explicaba o presidente provincial, a intención é atraer visitantes internacionais e construír unha provincia máis cohesionada na que toda a poboación ten acceso a unha programación cultural de primeira, independentemente do concello no que resida.

O presidente Luis López rematou o acto convidando a toda a veciñanza de dentro e fóra das fronteiras da provincia a visitar as Rías Baixas para asistir a estes seis festivais con orixinais iniciativas.