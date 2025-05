O adeus de Yago Iglesias: Un mes de incerteza con tanteos pero sen oferta en firme

O Pontevedra Club de Fútbol non o fixo aínda oficial, pero as negociacións para tratar a renovación de Yago Iglesias romperon definitivamente, tal e como puido confirmar este luns PontevedraViva.

Fixérono máis dun mes despois de certificarse o ansiado ascenso a Primeira RFEF contra o Laredo.

Foron en contreto 36 días de incerteza, no que se produciron tanteos entre o club granate e o que era o seu adestrador para falar sobre os plans de futuro de ambas as dúas partes, pero sen que iso chegase a traducir nunha proposta concreta.

De feito, segundo o programa Ao Contrataque da Radio Galega, ao técnico de Ribeira non se lle chegou a presentar formalmente unha oferta para a súa renovación.

Aínda que o obxectivo se conseguiu o 20 de abril o Pontevedra, fiel á súa maneira de proceder nos últimos anos, quixo esperar ao final da competición antes de comezar a falar da próxima tempada.

Así, foi poucos días despois do duelo contra o Real Ávila da última xornada cando se produciu o primeiro tenteo entre a entidade de Pasarón e o preparador, na rolda de reunións co plantel e persoal celebradas os días 6 e 7 de maio para liquidar o curso.

Dese momento foron pasando as xornadas sen grandes avances até certificar unha separación que co paso do tempo empezaba a facerse máis evidente.

Isto sucede nunha semana importante e cunha data límite, xusto cando finalizou a liga de Primeira RFEF, xa que o mercado da terceira categoría nacional entra xusto agora en efervescencia.

Toda esta situación non evitou que o Pontevedra se atope traballando en confeccionar o seu próximo proxecto en Primeira RFEF e que mesmo teña xa contactado con candidatos ao banco, aínda que polo momento móvese na sombra e afastado dos focos.