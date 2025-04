AROSA 1-2 SOMOZAS

O Arosa sufriu unha dolorosa derrota en casa ante o Somozas, complicando seriamente as súas aspiracións de xogar o play-off de ascenso.

O cadro arlequinado foi incapaz de recortar distancias cos seus rivais directos, Alondras e Sarriana, que empataron e gañaron respectivamente, ampliando a brecha a seis e oito puntos.

O primeiro arrincou cos equipos ben plantados sobre o terreo de xogo e, cando parecía que ao descanso chegaríase cun empate a cero, apareceu Pep Caballé para adiantar os visitantes.

O Arosa tentou reaccionar na segunda metade cun triplo cambio, pero a expulsión de Pacheco no minuto 52 complicoulle aínda máis as cousas.

Tentou aguantar cun home menos sobre o verde o equipo local, e fíxoo ata o minuto 80, cando Martín Rafael aproveitou un erro na saída de balón do porteiro local para subir o 0-2 e deixar o partido sentenciado.

Duque reduciu diferenzas no minuto 85, pero a expulsión de Mario García no 90 condicionou por completo a recta final do encontro, que concluía con vitoria do Somozas por 1-2.

O próximo enfrontamento dos de Vilagarcía será o xoves fronte ao Viveiro no partido correspondente á xornada 19, que foi aprazado debido ás condicións climáticas.

VILLALONGA 1-0 BARBADÁS

O Villalonga reencontrouse coa vitoria en casa ao vencer o Barbadás nun bo partido que se decidiu cun gol de penalti de Marcos Blanco.

O conxunto local dominou practicamente todo o enfrontamento, gozando de numerosas ocasións coas que puido adiantarse en calquera momento.

Despois do descanso moveu ficha o equipo visitante, pero continuaron sendo os celestes os que fixeron méritos para abrir a lata.

Acumularon chegadas a área rival con centros e remates ata que, a dez do final, chegou a acción do penalti por man de Cunha e Marcos Blanco non fallou desde o once metros, facendo o 1-0 que deu a vitoria ao seu equipo.

O xoves o Villalonga regresará a San Pedro, onde recibirán o Alondras ás 19:00 horas.