Bueu acollerá a fase final do Campionato de España Infantil Feminino de balonmán

A Real Federación Española de Balonmán deu a coñecer as sedes e composición de grupos para a fase final do Campionato de España Infantil Feminino.

Por primeira vez na súa historia, o Bueu Atlético Balonmán meteu un dos seus equipos entre o oito mellores do estado, tras superar con éxito o sector do campionato no que actuou como local.

Agora, coa ilusión disparada, volverán xogar na casa.

Bueu e Redondela compartirán a organización da fase final.

A competición, separada inicialmente en dous grupos, disputarase entre o 28 de maio e o 1 de xuño.

O Bueu Atlético compartirá o Grupo I da fase final co Atticgo Elche, Handbol Gavá e Eskubaloia Basauri.

Pola súa banda no Grupo II estará comandado como local pola SAR Rodavigo de Redondela xunto a Les Franqueses, Ifem CBM e Handbol San Vicenç.

Todos os partidos do campionato poderán seguirse en directo por streaming na canle de YouTube da Real Federación Española de Balonmán.