Traballado triunfo do Teucro ante o Bueu para despedir a tempada

A Sociedad Deportiva Teucro despediu este sábado a tempada cunha vitoria traballada fronte ao Atlético Bueu ao que adiantou na clasificación para colocarse na terceira praza, aínda que sen opcións de xogar a fase de ascenso.

O gardameta teucrista, Peio, foi o claro protagonista do arranque do enfrontamento, converténdose nun muro baixo paus ao realizar seis paradas no primeiros sete minutos coas que contribuía a un parcial de 5-2 a favor do seu equipo.

O Bueu tratou de reaccionar cun cambio a un sistema de 5-1 na defensa, pero os azuis mantivéronse moi firmes e alcanzaron a máxima diferenza até o momento (14-9).

Solicitou tempo morto o técnico visitante e o Teucro comezou a atoparse con demasiados problemas en ataque, pero para a súa fortuna, o seu rival tampouco estaba acertado e non lograba aproveitar estas imprecisións, estrelándose continuamente contra un determinante Peio.

Pero as invididuales nas filas lerezanas acabaron pasando factura e chegaron os problemas (14-13). Irene Vilaboa parou o tempo a cinco minutos para o descanso, o Bueu empatou, pero unha nova reacción local significou o 18-16co que finalizou o primeiro tempo.

Na segunda parte un rápido contragolpe de Vicente Domínguez converteuse no 18-17 ao tres minutos, pero Gonçalo respondeu enseguida mantendo a renda do seu equipo no marcador.

A diferenza mantívose entre un e dous goles a favor do os locais, que aproveitaron os problemas defensivos do Bueu para volver aumentar a vantaxe a 26-22, o que provocou un novo tempo morto.

O Teucro continuou ampliando a súa vantaxe, alcanzando un 28-22 a dez minutos do final e, aínda que o Bueu logrou achegarse a catro goles (30-26), os de Lérez mostráronse cómodos nos instantes determinantes, xestionando a vantaxe e chegando á recta final do partido cunha cómoda diferenza de tres goles (35-32).

