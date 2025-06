A campaña de abonados do Pontevedra alcanza os 1.400 socios en tempo récord

A campaña de abonados do Pontevedra Club de Fútbol está a ser un éxito.

Si este mesmo luns o club anunciaba que se superou a cifra dos 850, unha vez concluíu a segunda semana de campaña xase formalizaron 1.400 carnés.

Esta cifra representa case a metade da masa social, que a tempada pasada pechou con algo máis de 3.000 socios.

A principal motivación detrás desta alta demanda é a garantía de manter o prezo da pasada tempada para quen renoven antes do 6 de xuño.

Ademais, estes abonos incluirán a entrada a todos os partidos oficiais en casa, xa sexa en liga, un posible playoff e a Copa do Rei.

Unha vez superado ese limiar, os carnés de socio só permitirán presenciar os partidos de liga regular.

As renovacións contan cunha cota de 205 euros na bancada de Tribuna, 135 euros en Preferencia e 90 euros nos fondos para o público xeral.

O prezo para os bonificados (desempregados, persoas con incapacidade permanente ou xubilados) é de 140, 90 e 70 euros respectivamente, mentres que para os peñistas é de 90 euros en Preferencia e 70 euros nos fondos.

A categoría Xoven ten unha cota de 60 euros en Tribuna, 55 en Preferencia e 50 nos fondos e a Infantil de 35 euros en Tribuna e 30 euros no resto de bancadas.

Ademais, o carné 'biberón' mantense en 10 euros, o de palco en 600 euros e o da 'bancada granate', situada en Preferencia e destinada a afeccionados nados entre 2000 e 2012, en 40 euros.

No caso das renovacións que se produzan a partir do 7 de xuño contarán cunha recarga de 10 euros, e as novas altas de 20 euros.