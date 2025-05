A campaña de socios do Pontevedra, camiño do milleiro de abonos retirados en pleno mes de maio

Un goteo constante. Desde a publicación da campaña de socios do Pontevedra Club de Fútbol para a próxima tempada 25-26 en Primeira RFEF, foron xa multitude de afeccionados os que acudiron ás oficinas do Estadio Municipal de Pasarón.

Afastada do balbordo da planificación deportiva, coa non continuidade de Yago Iglesias no banco, a campaña camiña xa cara ao milleiro de abonos retirados antes de que finalice o mes de maio, é dicir, tres meses antes de que comece a liga.

As vantaxes ofrecidas aos actuais socios se renovan o seu carné antes do 6 de xuño están detrás desta alta demanda.

En concreto aos que retiren o seu abono antes desa data se lles mantén o prezo da pasada tempada incluíndo todos os partidos oficiais na casa, xa sexa na liga, un posible play-off e a Copa do Rei.

Máis aló dese día, o carné de socio só permitirá presenciar os partidos de liga regular.

Segundo informou o club granate, ao peche da súa oficina este luns 26 de maio se tiñan formalizado xa 856 carné de socio, dos que 81 correspondían a novas altas.

Isto supón xa preto dun terzo da súa masa social, pois a última campaña pechou con algo máis de 3.000 socios.

En canto aos prezos, cabe lembrar que as renovacións contan cunha cota de 205 euros na bancada de Tribuna, 135 euros en Preferencia e 90 euros nos fondos para o público xeral, un prezo que para os bonificados (desempregados, persoas con incapacidade permanente ou xubilados) é de 140, 90 e 70 euros respectivamente, mentres que para os peñistas é de 90 euros en Preferencia e 70 euros nos fondos. A categoría Xoven pola súa banda ten unha cota de 60 euros en Tribuna, 55 en Preferencia e 50 nos fondos e a Infantil de 35 euros en Tribuna e 30 euros no resto de bancadas. Ademais o carné 'biberón' mantense en 10 euros, o de palco en 600 euros e o da 'bancada granate', situada en Preferencia e destinada a afeccionados nados entre 2000 e 2012, en 40 euros.

No caso das renovacións que se produzan a partir do 7 de xuño contarán cunha recarga de 10 euros, e as novas altas de 20 euros.